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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:24
sequence написав:
А доллар скоро сгорит в огне гиперинфляции, об этом мне даже таксист говорил!
Надо брать!
Таксист наверняка скирдует свои заработанные в бакс, ведь заработки таксистов 1,5-2 тыс.у.е не съешь за месяц, некогда, надо баранку крутить.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 10:59
remark написав: sequence написав:
А доллар скоро сгорит в огне гиперинфляции, об этом мне даже таксист говорил!
Надо брать!
Таксист наверняка скирдует свои заработанные в бакс, ведь заработки таксистов 1,5-2 тыс.у.е не съешь за месяц, некогда, надо баранку крутить.
Більше!
Зараз всі їздять виключно на таксі і власному автотранспорті!
Для таксиста мін. ЗП - не меньше 3 000 дол/міс!!!
Є навіть таксисти з дипломами МВА!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Сер 21 жов, 2020 11:19
sequence написав: airmax78 написав:
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Пшоно уже 630 баксов за контракт. Месяц назад было 530. Кукурузка туда же, чугуниевая руда и та растет.
на CME барыгуете? По зерновым еще в мае месяце было ясно, что неурожай, надо брать ))) Если серьезно, то для пэрэсичного, имеющего каклету до 100К, всякие буржуинские биржи сродни Форексу и казино.
100%. Так и есть.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 11:35
Frant написав: remark написав: sequence написав:
А доллар скоро сгорит в огне гиперинфляции, об этом мне даже таксист говорил!
Надо брать!
Таксист наверняка скирдует свои заработанные в бакс, ведь заработки таксистов 1,5-2 тыс.у.е не съешь за месяц, некогда, надо баранку крутить.
Більше!
Зараз всі їздять виключно на таксі і власному автотранспорті!
Для таксиста мін. ЗП - не меньше 3 000 дол/міс!!!
Є навіть таксисти з дипломами МВА!
Мабуть з дипломами це ті, що на Лексусах з газовим устаткуванням.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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