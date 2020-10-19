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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:24

  sequence написав: А доллар скоро сгорит в огне гиперинфляции, об этом мне даже таксист говорил!
Надо брать!

Таксист наверняка скирдует свои заработанные в бакс, ведь заработки таксистов 1,5-2 тыс.у.е не съешь за месяц, некогда, надо баранку крутить.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:59

  remark написав:
  sequence написав: А доллар скоро сгорит в огне гиперинфляции, об этом мне даже таксист говорил!
Надо брать!

Таксист наверняка скирдует свои заработанные в бакс, ведь заработки таксистов 1,5-2 тыс.у.е не съешь за месяц, некогда, надо баранку крутить.

Більше!
Зараз всі їздять виключно на таксі і власному автотранспорті!
Для таксиста мін. ЗП в Куйові- не меньше 3 000 дол/міс!!!
Є навіть таксисти з дипломами МВА!
Востаннє редагувалось Frant в Сер 21 жов, 2020 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:19

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Пшоно уже 630 баксов за контракт. Месяц назад было 530. Кукурузка туда же, чугуниевая руда и та растет.

на CME барыгуете? По зерновым еще в мае месяце было ясно, что неурожай, надо брать ))) Если серьезно, то для пэрэсичного, имеющего каклету до 100К, всякие буржуинские биржи сродни Форексу и казино.

100%. Так и есть.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:35

  Frant написав:
  remark написав:
  sequence написав: А доллар скоро сгорит в огне гиперинфляции, об этом мне даже таксист говорил!
Надо брать!

Таксист наверняка скирдует свои заработанные в бакс, ведь заработки таксистов 1,5-2 тыс.у.е не съешь за месяц, некогда, надо баранку крутить.

Більше!
Зараз всі їздять виключно на таксі і власному автотранспорті!
Для таксиста мін. ЗП - не меньше 3 000 дол/міс!!!
Є навіть таксисти з дипломами МВА!


Мабуть з дипломами це ті, що на Лексусах з газовим устаткуванням.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:25

  remark написав:Мабуть з дипломами це ті, що на Лексусах з газовим устаткуванням.


Для полноты портрета таксующих MBA - на кредитных/лизинговых Лексусах с газовой установкой, и вместо шансона в салоне играет Бизнес Радио :mrgreen:

А если серьезно, то средний киевский таксист на своем авто - 20 тыс грн. На арендованном - 13 тыс грн. Знаю, потому что товарищ - средне-крупный партнер Убера с парком 100 авто
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:28

  zРадио написав:
  remark написав:Мабуть з дипломами це ті, що на Лексусах з газовим устаткуванням.


Для полноты портрета таксующих MBA - на кредитных/лизинговых Лексусах с газовой установкой, и вместо шансона в салоне играет Бизнес Радио :mrgreen:

А если серьезно, то средний киевский таксист на своем авто - 20 тыс грн. На арендованном - 13 тыс грн. Знаю, потому что товарищ - средне-крупный партнер Убера с парком 100 авто

Значит не все так сладко, но пару сотен прикупит на черный день.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:30

  zРадио написав:..
А если серьезно, то средний киевский таксист на своем авто - 20 тыс грн. ..

вот это вы меня расстроили! - уже было думал кинуть резюме/устроиться, по вечерам подработать хотя бы косарик. Антенна радио, правда в машине поломалась, но я бы починил, по такому поводу.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:37

  remark написав:
  zРадио написав:
  remark написав:Мабуть з дипломами це ті, що на Лексусах з газовим устаткуванням.


Для полноты портрета таксующих MBA - на кредитных/лизинговых Лексусах с газовой установкой, и вместо шансона в салоне играет Бизнес Радио :mrgreen:

А если серьезно, то средний киевский таксист на своем авто - 20 тыс грн. На арендованном - 13 тыс грн. Знаю, потому что товарищ - средне-крупный партнер Убера с парком 100 авто

Значит не все так сладко, но пару сотен прикупит на черный день.


Вероятно, что так. Но в целом у населения черные дни уже наступили и наблюдается нетто-продажа валюты, а не нетто-покупка. Т.е. новые заначки формировать не дает снижение текущих доходов при росте стоимости валюты (особенно евро). А старые заначки потихоньку тянутся на покрытие текущих семейных дефицитов
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:56

  sequence написав: вот это вы меня расстроили! - уже было думал кинуть резюме/устроиться, по вечерам подработать хотя бы косарик. Антенна радио, правда в машине поломалась, но я бы починил, по такому поводу.


Кинуть резюме на должность таксиста - это так по-MBA-евски. Надеюсь, у вас Лексус с ГБО? :mrgreen:

По теме - кто-нибудь слышал детали по выселению лицея им. Богуна, расположенного на Леси, с целью застройки? Злые языки поговаривают, что решение будет протащено до выборов
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 21 жов, 2020 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:это так по-MBA-евски
МВА таксисты на Tesla с ГБО
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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