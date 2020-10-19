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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:24
sequence написав:
А доллар скоро сгорит в огне гиперинфляции, об этом мне даже таксист говорил!
Надо брать!
Таксист наверняка скирдует свои заработанные в бакс, ведь заработки таксистов 1,5-2 тыс.у.е не съешь за месяц, некогда, надо баранку крутить.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 10:59
remark написав: sequence написав:
А доллар скоро сгорит в огне гиперинфляции, об этом мне даже таксист говорил!
Надо брать!
Таксист наверняка скирдует свои заработанные в бакс, ведь заработки таксистов 1,5-2 тыс.у.е не съешь за месяц, некогда, надо баранку крутить.
Більше!
Зараз всі їздять виключно на таксі і власному автотранспорті!
Для таксиста мін. ЗП в Куйові- не меньше 3 000 дол/міс!!!
Є навіть таксисти з дипломами МВА!
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 21 жов, 2020 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 21 жов, 2020 11:19
sequence написав: airmax78 написав:
..
Пшоно уже 630 баксов за контракт. Месяц назад было 530. Кукурузка туда же, чугуниевая руда и та растет.
на CME барыгуете? По зерновым еще в мае месяце было ясно, что неурожай, надо брать ))) Если серьезно, то для пэрэсичного, имеющего каклету до 100К, всякие буржуинские биржи сродни Форексу и казино.
100%. Так и есть.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 11:35
Frant написав: remark написав: sequence написав:
А доллар скоро сгорит в огне гиперинфляции, об этом мне даже таксист говорил!
Надо брать!
Таксист наверняка скирдует свои заработанные в бакс, ведь заработки таксистов 1,5-2 тыс.у.е не съешь за месяц, некогда, надо баранку крутить.
Більше!
Зараз всі їздять виключно на таксі і власному автотранспорті!
Для таксиста мін. ЗП - не меньше 3 000 дол/міс!!!
Є навіть таксисти з дипломами МВА!
Мабуть з дипломами це ті, що на Лексусах з газовим устаткуванням.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 12:25
remark написав:
Мабуть з дипломами це ті, що на Лексусах з газовим устаткуванням.
Для полноты портрета таксующих MBA - на кредитных/лизинговых Лексусах с газовой установкой, и вместо шансона в салоне играет Бизнес Радио
А если серьезно, то средний киевский таксист на своем авто - 20 тыс грн. На арендованном - 13 тыс грн. Знаю, потому что товарищ - средне-крупный партнер Убера с парком 100 авто
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Додано: Сер 21 жов, 2020 12:28
zРадио написав: remark написав:
Мабуть з дипломами це ті, що на Лексусах з газовим устаткуванням.
Для полноты портрета таксующих MBA - на кредитных/лизинговых Лексусах с газовой установкой, и вместо шансона в салоне играет Бизнес Радио
А если серьезно, то средний киевский таксист на своем авто - 20 тыс грн. На арендованном - 13 тыс грн. Знаю, потому что товарищ - средне-крупный партнер Убера с парком 100 авто
Значит не все так сладко, но пару сотен прикупит на черный день.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 12:30
zРадио написав:
..
А если серьезно, то средний киевский таксист на своем авто - 20 тыс грн. ..
вот это вы меня расстроили! - уже было думал кинуть резюме/устроиться, по вечерам подработать хотя бы косарик. Антенна радио, правда в машине поломалась, но я бы починил, по такому поводу.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 12:37
remark написав: zРадио написав: remark написав:
Мабуть з дипломами це ті, що на Лексусах з газовим устаткуванням.
Для полноты портрета таксующих MBA - на кредитных/лизинговых Лексусах с газовой установкой, и вместо шансона в салоне играет Бизнес Радио
А если серьезно, то средний киевский таксист на своем авто - 20 тыс грн. На арендованном - 13 тыс грн. Знаю, потому что товарищ - средне-крупный партнер Убера с парком 100 авто
Значит не все так сладко, но пару сотен прикупит на черный день.
Вероятно, что так. Но в целом у населения черные дни уже наступили и наблюдается нетто-продажа валюты, а не нетто-покупка. Т.е. новые заначки формировать не дает снижение текущих доходов при росте стоимости валюты (особенно евро). А старые заначки потихоньку тянутся на покрытие текущих семейных дефицитов
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Додано: Сер 21 жов, 2020 12:56
sequence написав:
вот это вы меня расстроили! - уже было думал кинуть резюме/устроиться, по вечерам подработать хотя бы косарик. Антенна радио, правда в машине поломалась, но я бы починил, по такому поводу.
Кинуть резюме на должность таксиста - это так по-MBA-евски. Надеюсь, у вас Лексус с ГБО?
По теме - кто-нибудь слышал детали по выселению лицея им. Богуна, расположенного на Леси, с целью застройки? Злые языки поговаривают, что решение будет протащено до выборов
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 21 жов, 2020 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 13:04
zРадио написав:
это так по-MBA-евски
МВА таксисты на Tesla с ГБО
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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