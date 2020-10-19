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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 жов, 2020 13:34
zРадио написав:
средний киевский таксист на своем авто - 20 тыс грн. На арендованном - 13 тыс грн. Знаю, потому что товарищ - средне-крупный партнер Убера с парком 100 авто
А как же 2-3 куе в месяц, которые подымают таксисты? Выходит риспект нас обманул?
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BIGor
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