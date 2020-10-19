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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:24
sequence написав:
А доллар скоро сгорит в огне гиперинфляции, об этом мне даже таксист говорил!
Надо брать!
Таксист наверняка скирдует свои заработанные в бакс, ведь заработки таксистов 1,5-2 тыс.у.е не съешь за месяц, некогда, надо баранку крутить.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 11:19
sequence написав: airmax78 написав:
..
Пшоно уже 630 баксов за контракт. Месяц назад было 530. Кукурузка туда же, чугуниевая руда и та растет.
на CME барыгуете? По зерновым еще в мае месяце было ясно, что неурожай, надо брать ))) Если серьезно, то для пэрэсичного, имеющего каклету до 100К, всякие буржуинские биржи сродни Форексу и казино.
100%. Так и есть.
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airmax78
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Додано: Сер 21 жов, 2020 12:37
remark написав: zРадио написав: remark написав:
Мабуть з дипломами це ті, що на Лексусах з газовим устаткуванням.
Для полноты портрета таксующих MBA - на кредитных/лизинговых Лексусах с газовой установкой, и вместо шансона в салоне играет Бизнес Радио
А если серьезно, то средний киевский таксист на своем авто - 20 тыс грн. На арендованном - 13 тыс грн. Знаю, потому что товарищ - средне-крупный партнер Убера с парком 100 авто
Значит не все так сладко, но пару сотен прикупит на черный день.
Вероятно, что так. Но в целом у населения черные дни уже наступили и наблюдается нетто-продажа валюты, а не нетто-покупка. Т.е. новые заначки формировать не дает снижение текущих доходов при росте стоимости валюты (особенно евро). А старые заначки потихоньку тянутся на покрытие текущих семейных дефицитов
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zРадио
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Додано: Сер 21 жов, 2020 14:48
zРадио написав:
Вероятно, что так. Но в целом у населения черные дни уже наступили и наблюдается нетто-продажа валюты, а не нетто-покупка. Т.е. новые заначки формировать не дает снижение текущих доходов при росте стоимости валюты (особенно евро). А старые заначки потихоньку тянутся на покрытие текущих семейных дефицитов
Все немножко спорно, конечно у многих и черные дни, но если взять во внимание количество раскупаемого новостроя, так все хорошо у народа. Читал тут домик ю.а., то Варшавские раскуплены, Диброва-парк вымели все однушки и так по всем новостроям, даже КГС предлагает скидку на 2,3, 4-х комнатные, так как однух нету, только на ЛОХе по переуступке.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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Додано: Сер 21 жов, 2020 14:54
remark написав:
если взять во внимание количество раскупаемого новостроя, так все хорошо у народа. Читал тут домик ю.а., то Варшавские раскуплены, Диброва-парк вымели все однушки и так по всем новостроям, даже КГС предлагает скидку на 2,3, 4-х комнатные, так как однух нету,
Крутой вывод: у людей так много денег...так много....что хватает только на однушку. А двушку без скидки уже не могут осилить...
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Serg-ik
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Додано: Сер 21 жов, 2020 15:17
Serg-ik написав: remark написав:
если взять во внимание количество раскупаемого новостроя, так все хорошо у народа. Читал тут домик ю.а., то Варшавские раскуплены, Диброва-парк вымели все однушки и так по всем новостроям, даже КГС предлагает скидку на 2,3, 4-х комнатные, так как однух нету,
Крутой вывод: у людей так много денег...так много....что хватает только на однушку. А двушку без скидки уже не могут осилить...
Берут и двушки, но однушки имеют высокий спекулятивный интерес.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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