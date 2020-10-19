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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5450545154525453

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:37

  remark написав:
  zРадио написав:
  remark написав:Мабуть з дипломами це ті, що на Лексусах з газовим устаткуванням.


Для полноты портрета таксующих MBA - на кредитных/лизинговых Лексусах с газовой установкой, и вместо шансона в салоне играет Бизнес Радио :mrgreen:

А если серьезно, то средний киевский таксист на своем авто - 20 тыс грн. На арендованном - 13 тыс грн. Знаю, потому что товарищ - средне-крупный партнер Убера с парком 100 авто

Значит не все так сладко, но пару сотен прикупит на черный день.


Вероятно, что так. Но в целом у населения черные дни уже наступили и наблюдается нетто-продажа валюты, а не нетто-покупка. Т.е. новые заначки формировать не дает снижение текущих доходов при росте стоимости валюты (особенно евро). А старые заначки потихоньку тянутся на покрытие текущих семейных дефицитов
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:48

  zРадио написав:Вероятно, что так. Но в целом у населения черные дни уже наступили и наблюдается нетто-продажа валюты, а не нетто-покупка. Т.е. новые заначки формировать не дает снижение текущих доходов при росте стоимости валюты (особенно евро). А старые заначки потихоньку тянутся на покрытие текущих семейных дефицитов


Все немножко спорно, конечно у многих и черные дни, но если взять во внимание количество раскупаемого новостроя, так все хорошо у народа. Читал тут домик ю.а., то Варшавские раскуплены, Диброва-парк вымели все однушки и так по всем новостроям, даже КГС предлагает скидку на 2,3, 4-х комнатные, так как однух нету, только на ЛОХе по переуступке.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:если взять во внимание количество раскупаемого новостроя, так все хорошо у народа. Читал тут домик ю.а., то Варшавские раскуплены, Диброва-парк вымели все однушки и так по всем новостроям, даже КГС предлагает скидку на 2,3, 4-х комнатные, так как однух нету,

Крутой вывод: у людей так много денег...так много....что хватает только на однушку. А двушку без скидки уже не могут осилить...
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:17

  Serg-ik написав:
  remark написав:если взять во внимание количество раскупаемого новостроя, так все хорошо у народа. Читал тут домик ю.а., то Варшавские раскуплены, Диброва-парк вымели все однушки и так по всем новостроям, даже КГС предлагает скидку на 2,3, 4-х комнатные, так как однух нету,

Крутой вывод: у людей так много денег...так много....что хватает только на однушку. А двушку без скидки уже не могут осилить...


Берут и двушки, но однушки имеют высокий спекулятивный интерес.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:24

  remark написав:
  zРадио написав:Вероятно, что так. Но в целом у населения черные дни уже наступили и наблюдается нетто-продажа валюты, а не нетто-покупка. Т.е. новые заначки формировать не дает снижение текущих доходов при росте стоимости валюты (особенно евро). А старые заначки потихоньку тянутся на покрытие текущих семейных дефицитов


Все немножко спорно, конечно у многих и черные дни, но если взять во внимание количество раскупаемого новостроя, так все хорошо у народа. Читал тут домик ю.а., то Варшавские раскуплены, Диброва-парк вымели все однушки и так по всем новостроям, даже КГС предлагает скидку на 2,3, 4-х комнатные, так как однух нету, только на ЛОХе по переуступке.


В вашем предположении о "раскупаемом новострое" тоже дыр больше, чем в швейцарском сыре. КГС уже больше года ничего нового не объявляет в продажу - однушек там не стало задолго до начала кризиса, но на двушки и трешки он зачем-то объявляет скидки, что странно во времена высокого спроса. Аркада - банкрот, Интергал сам не скрывает свои серьезные финансовые проблемы, а Буд хоть и скрывал, но это все равно стало достоянием общественности.

На этом фоне прямо таки странно по раскупленным однушкам Варшавского-2 делать выводы о крепком рынке. СГ - просто единственный из крупных застройщиков, ведущий business as usual (ну или по крайней мере ему удается держать марку для обывателей)
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 21 жов, 2020 16:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:26

zРадио
Кто то должен замолвить словечко о KAN
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:26

  Serg-ik написав:zРадио
Кто то должен замолвить словечко о KAN


Так Максим же регулярно хвалит :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С другой стороны по Киеву за годы "независимости" наверное только в Элита центр люди остались без квартир (и то кто-то и с ними), а так даже уковцы заселились.

А в банках людей прогорело в сотни раз больше
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:18

Kostia
десятки недостроев по всему городу, куча не введенных в эксплуатацию самостроев.
что толку от физического проживания, если деньги потрачены, а права собственности нет?
в банках хоть фонд вернул часть денег.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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