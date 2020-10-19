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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 21 жов, 2020 12:37
remark написав: zРадио написав: remark написав:
Мабуть з дипломами це ті, що на Лексусах з газовим устаткуванням.
Для полноты портрета таксующих MBA - на кредитных/лизинговых Лексусах с газовой установкой, и вместо шансона в салоне играет Бизнес Радио
А если серьезно, то средний киевский таксист на своем авто - 20 тыс грн. На арендованном - 13 тыс грн. Знаю, потому что товарищ - средне-крупный партнер Убера с парком 100 авто
Значит не все так сладко, но пару сотен прикупит на черный день.
Вероятно, что так. Но в целом у населения черные дни уже наступили и наблюдается нетто-продажа валюты, а не нетто-покупка. Т.е. новые заначки формировать не дает снижение текущих доходов при росте стоимости валюты (особенно евро). А старые заначки потихоньку тянутся на покрытие текущих семейных дефицитов
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Додано: Сер 21 жов, 2020 14:48
zРадио написав:
Вероятно, что так. Но в целом у населения черные дни уже наступили и наблюдается нетто-продажа валюты, а не нетто-покупка. Т.е. новые заначки формировать не дает снижение текущих доходов при росте стоимости валюты (особенно евро). А старые заначки потихоньку тянутся на покрытие текущих семейных дефицитов
Все немножко спорно, конечно у многих и черные дни, но если взять во внимание количество раскупаемого новостроя, так все хорошо у народа. Читал тут домик ю.а., то Варшавские раскуплены, Диброва-парк вымели все однушки и так по всем новостроям, даже КГС предлагает скидку на 2,3, 4-х комнатные, так как однух нету, только на ЛОХе по переуступке.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 14:54
remark написав:
если взять во внимание количество раскупаемого новостроя, так все хорошо у народа. Читал тут домик ю.а., то Варшавские раскуплены, Диброва-парк вымели все однушки и так по всем новостроям, даже КГС предлагает скидку на 2,3, 4-х комнатные, так как однух нету,
Крутой вывод: у людей так много денег...так много....что хватает только на однушку. А двушку без скидки уже не могут осилить...
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Serg-ik
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Додано: Сер 21 жов, 2020 15:17
Serg-ik написав: remark написав:
если взять во внимание количество раскупаемого новостроя, так все хорошо у народа. Читал тут домик ю.а., то Варшавские раскуплены, Диброва-парк вымели все однушки и так по всем новостроям, даже КГС предлагает скидку на 2,3, 4-х комнатные, так как однух нету,
Крутой вывод: у людей так много денег...так много....что хватает только на однушку. А двушку без скидки уже не могут осилить...
Берут и двушки, но однушки имеют высокий спекулятивный интерес.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 16:24
remark написав: zРадио написав:
Вероятно, что так. Но в целом у населения черные дни уже наступили и наблюдается нетто-продажа валюты, а не нетто-покупка. Т.е. новые заначки формировать не дает снижение текущих доходов при росте стоимости валюты (особенно евро). А старые заначки потихоньку тянутся на покрытие текущих семейных дефицитов
Все немножко спорно, конечно у многих и черные дни, но если взять во внимание количество раскупаемого новостроя, так все хорошо у народа. Читал тут домик ю.а., то Варшавские раскуплены, Диброва-парк вымели все однушки и так по всем новостроям, даже КГС предлагает скидку на 2,3, 4-х комнатные, так как однух нету, только на ЛОХе по переуступке.
В вашем предположении о "раскупаемом новострое" тоже дыр больше, чем в швейцарском сыре. КГС уже больше года ничего нового не объявляет в продажу - однушек там не стало задолго до начала кризиса, но на двушки и трешки он зачем-то объявляет скидки, что странно во времена высокого спроса. Аркада - банкрот, Интергал сам не скрывает свои серьезные финансовые проблемы, а Буд хоть и скрывал, но это все равно стало достоянием общественности.
На этом фоне прямо таки странно по раскупленным однушкам Варшавского-2 делать выводы о крепком рынке. СГ - просто единственный из крупных застройщиков, ведущий business as usual (ну или по крайней мере ему удается держать марку для обывателей)
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 21 жов, 2020 16:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 16:26
zРадио
Кто то должен замолвить словечко о KAN
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Serg-ik
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Додано: Сер 21 жов, 2020 16:26
Serg-ik написав:zРадио
Кто то должен замолвить словечко о KAN
Так Максим же регулярно хвалит
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Додано: Сер 21 жов, 2020 17:06
С другой стороны по Киеву за годы "независимости" наверное только в Элита центр люди остались без квартир (и то кто-то и с ними), а так даже уковцы заселились.
А в банках людей прогорело в сотни раз больше
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Додано: Сер 21 жов, 2020 17:18
Kostia
десятки недостроев по всему городу, куча не введенных в эксплуатацию самостроев.
что толку от физического проживания, если деньги потрачены, а права собственности нет?
в банках хоть фонд вернул часть денег.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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