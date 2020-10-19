Додано: Сер 21 жов, 2020 16:24

remark написав: zРадио написав: Вероятно, что так. Но в целом у населения черные дни уже наступили и наблюдается нетто-продажа валюты, а не нетто-покупка. Т.е. новые заначки формировать не дает снижение текущих доходов при росте стоимости валюты (особенно евро). А старые заначки потихоньку тянутся на покрытие текущих семейных дефицитов Вероятно, что так. Но в целом у населения черные дни уже наступили и наблюдается нетто-продажа валюты, а не нетто-покупка. Т.е. новые заначки формировать не дает снижение текущих доходов при росте стоимости валюты (особенно евро). А старые заначки потихоньку тянутся на покрытие текущих семейных дефицитов



Все немножко спорно, конечно у многих и черные дни, но если взять во внимание количество раскупаемого новостроя, так все хорошо у народа. Читал тут домик ю.а., то Варшавские раскуплены, Диброва-парк вымели все однушки и так по всем новостроям, даже КГС предлагает скидку на 2,3, 4-х комнатные, так как однух нету, только на ЛОХе по переуступке. Все немножко спорно, конечно у многих и черные дни, но если взять во внимание количество раскупаемого новостроя, так все хорошо у народа. Читал тут домик ю.а., то Варшавские раскуплены, Диброва-парк вымели все однушки и так по всем новостроям, даже КГС предлагает скидку на 2,3, 4-х комнатные, так как однух нету, только на ЛОХе по переуступке.

В вашем предположении о "раскупаемом новострое" тоже дыр больше, чем в швейцарском сыре. КГС уже больше года ничего нового не объявляет в продажу - однушек там не стало задолго до начала кризиса, но на двушки и трешки он зачем-то объявляет скидки, что странно во времена высокого спроса. Аркада - банкрот, Интергал сам не скрывает свои серьезные финансовые проблемы, а Буд хоть и скрывал, но это все равно стало достоянием общественности.На этом фоне прямо таки странно по раскупленным однушкам Варшавского-2 делать выводы о крепком рынке. СГ - просто единственный из крупных застройщиков, ведущий business as usual (ну или по крайней мере ему удается держать марку для обывателей)