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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:47
Serg-ik написав: remark написав:
если взять во внимание количество раскупаемого новостроя, так все хорошо у народа. Читал тут домик ю.а., то Варшавские раскуплены, Диброва-парк вымели все однушки и так по всем новостроям, даже КГС предлагает скидку на 2,3, 4-х комнатные, так как однух нету,
Крутой вывод: у людей так много денег...так много....что хватает только на однушку. А двушку без скидки уже не могут осилить...
Это значит лишь что "чистильщики обуви"(заробитчане, заработавшие за 2-3 года на 1к котлован) становятся лендлордами.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 17:52
Kostia написав:
С другой стороны по Киеву за годы "независимости" наверное только в Элита центр люди остались без квартир (и то кто-то и с ними), а так даже уковцы заселились.
А в банках людей прогорело в сотни раз больше
Вы ну очень недооцениваете масштаб проблемы
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Додано: Сер 21 жов, 2020 17:59
rjkz написав:
"чистильщики обуви"(заробитчане, заработавшие за 2-3 года на 1к котлован) становятся лендлордами.
Чистильщики из сёл и райцентров всех просторов Украины покупают однушки по 35+куе в Киеве вместо покупки домов и трёшек у себя на родине за 15-25 тыс?
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Додано: Сер 21 жов, 2020 18:22
zРадио написав: Kostia написав:
С другой стороны по Киеву за годы "независимости" наверное только в Элита центр люди остались без квартир (и то кто-то и с ними), а так даже уковцы заселились.
А в банках людей прогорело в сотни раз больше
А куда заселились инвесторы Войцеховского и Днепровских башен? Не помню, чтобы их квартирный вопрос был решен хотя бы половинчато - по схеме самозаселения, о которой говорит Yuri_T
.
Более того, "прогорело" - это глагол шире, чем "потеряло все". Депозит ликвиден, даже срочный. Длительность дольше года - это экзотика. А с недвижимостью ситуация радикально другая. Купившие ее в 2006-2008 гг никогда уже не смогут продать без убытка. На сегодня даже купившие в 2009-2013 гг остаются в минусах, и еще очень сильно повезет, если ценовое окно для продажи с прибылью окроется для них в ближайшие 10 лет
2009-2013 - уже очень близко цены. Но, от объекта зависит, конечно.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 18:38
Serg-ik написав:
Кто то должен замолвить словечко о KAN
Сегодня реклама пришла по Тетрису - первые 5 человек до конца месяца получают скидку 5%. Правда там при полной оплате и так 5% скидка, не знаю суммируется ли
Я себе уже все что хотел купил - так что лень узнавать детали.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 18:38
airmax78 написав:
2009-2013 - уже очень близко цены. Но, от объекта зависит, конечно.
Влажные мечты. В лучшем случае текущие цены - это 80% от цен 2009-2013 гг, в худшем - 60%. Мой дом - один из самых ликвидных вариантов тех лет - дисконтируется на сегодня процентов на 30 с гарантией.
PS: а впереди еще и коррекция роста 2016-2019 гг
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zРадио
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