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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:47

  Serg-ik написав:
  remark написав:если взять во внимание количество раскупаемого новостроя, так все хорошо у народа. Читал тут домик ю.а., то Варшавские раскуплены, Диброва-парк вымели все однушки и так по всем новостроям, даже КГС предлагает скидку на 2,3, 4-х комнатные, так как однух нету,

Крутой вывод: у людей так много денег...так много....что хватает только на однушку. А двушку без скидки уже не могут осилить...


Это значит лишь что "чистильщики обуви"(заробитчане, заработавшие за 2-3 года на 1к котлован) становятся лендлордами.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:52

  Kostia написав:С другой стороны по Киеву за годы "независимости" наверное только в Элита центр люди остались без квартир (и то кто-то и с ними), а так даже уковцы заселились.

А в банках людей прогорело в сотни раз больше


Вы ну очень недооцениваете масштаб проблемы
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:"чистильщики обуви"(заробитчане, заработавшие за 2-3 года на 1к котлован) становятся лендлордами.
Чистильщики из сёл и райцентров всех просторов Украины покупают однушки по 35+куе в Киеве вместо покупки домов и трёшек у себя на родине за 15-25 тыс?
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:22

  zРадио написав:
  Kostia написав:С другой стороны по Киеву за годы "независимости" наверное только в Элита центр люди остались без квартир (и то кто-то и с ними), а так даже уковцы заселились.

А в банках людей прогорело в сотни раз больше


А куда заселились инвесторы Войцеховского и Днепровских башен? Не помню, чтобы их квартирный вопрос был решен хотя бы половинчато - по схеме самозаселения, о которой говорит Yuri_T.

Более того, "прогорело" - это глагол шире, чем "потеряло все". Депозит ликвиден, даже срочный. Длительность дольше года - это экзотика. А с недвижимостью ситуация радикально другая. Купившие ее в 2006-2008 гг никогда уже не смогут продать без убытка. На сегодня даже купившие в 2009-2013 гг остаются в минусах, и еще очень сильно повезет, если ценовое окно для продажи с прибылью окроется для них в ближайшие 10 лет

2009-2013 - уже очень близко цены. Но, от объекта зависит, конечно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Кто то должен замолвить словечко о KAN

Сегодня реклама пришла по Тетрису - первые 5 человек до конца месяца получают скидку 5%. Правда там при полной оплате и так 5% скидка, не знаю суммируется ли :) Я себе уже все что хотел купил - так что лень узнавать детали.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:38

  airmax78 написав:2009-2013 - уже очень близко цены. Но, от объекта зависит, конечно.


Влажные мечты. В лучшем случае текущие цены - это 80% от цен 2009-2013 гг, в худшем - 60%. Мой дом - один из самых ликвидных вариантов тех лет - дисконтируется на сегодня процентов на 30 с гарантией.

PS: а впереди еще и коррекция роста 2016-2019 гг
zРадио
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