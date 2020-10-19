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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:47
Serg-ik написав: remark написав:
если взять во внимание количество раскупаемого новостроя, так все хорошо у народа. Читал тут домик ю.а., то Варшавские раскуплены, Диброва-парк вымели все однушки и так по всем новостроям, даже КГС предлагает скидку на 2,3, 4-х комнатные, так как однух нету,
Крутой вывод: у людей так много денег...так много....что хватает только на однушку. А двушку без скидки уже не могут осилить...
Это значит лишь что "чистильщики обуви"(заробитчане, заработавшие за 2-3 года на 1к котлован) становятся лендлордами.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 17:52
Kostia написав:
С другой стороны по Киеву за годы "независимости" наверное только в Элита центр люди остались без квартир (и то кто-то и с ними), а так даже уковцы заселились.
А в банках людей прогорело в сотни раз больше
Вы ну очень недооцениваете масштаб проблемы
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Додано: Сер 21 жов, 2020 17:59
rjkz написав:
"чистильщики обуви"(заробитчане, заработавшие за 2-3 года на 1к котлован) становятся лендлордами.
Чистильщики из сёл и райцентров всех просторов Украины покупают однушки по 35+куе в Киеве вместо покупки домов и трёшек у себя на родине за 15-25 тыс?
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Додано: Сер 21 жов, 2020 18:22
zРадио написав: Kostia написав:
С другой стороны по Киеву за годы "независимости" наверное только в Элита центр люди остались без квартир (и то кто-то и с ними), а так даже уковцы заселились.
А в банках людей прогорело в сотни раз больше
А куда заселились инвесторы Войцеховского и Днепровских башен? Не помню, чтобы их квартирный вопрос был решен хотя бы половинчато - по схеме самозаселения, о которой говорит Yuri_T
.
Более того, "прогорело" - это глагол шире, чем "потеряло все". Депозит ликвиден, даже срочный. Длительность дольше года - это экзотика. А с недвижимостью ситуация радикально другая. Купившие ее в 2006-2008 гг никогда уже не смогут продать без убытка. На сегодня даже купившие в 2009-2013 гг остаются в минусах, и еще очень сильно повезет, если ценовое окно для продажи с прибылью окроется для них в ближайшие 10 лет
2009-2013 - уже очень близко цены. Но, от объекта зависит, конечно.
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airmax78
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Додано: Сер 21 жов, 2020 18:38
Serg-ik написав:
Кто то должен замолвить словечко о KAN
Сегодня реклама пришла по Тетрису - первые 5 человек до конца месяца получают скидку 5%. Правда там при полной оплате и так 5% скидка, не знаю суммируется ли
Я себе уже все что хотел купил - так что лень узнавать детали.
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foxluck
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Додано: Сер 21 жов, 2020 18:38
airmax78 написав:
2009-2013 - уже очень близко цены. Но, от объекта зависит, конечно.
Влажные мечты. В лучшем случае текущие цены - это 80% от цен 2009-2013 гг, в худшем - 60%. Мой дом - один из самых ликвидных вариантов тех лет - дисконтируется на сегодня процентов на 30 с гарантией.
PS: а впереди еще и коррекция роста 2016-2019 гг
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zРадио
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Додано: Сер 21 жов, 2020 19:22
zРадио написав: Kostia написав:
С другой стороны по Киеву за годы "независимости" наверное только в Элита центр люди остались без квартир (и то кто-то и с ними), а так даже уковцы заселились.
А в банках людей прогорело в сотни раз больше
А куда заселились инвесторы Войцеховского и Днепровских башен? Не помню, чтобы их квартирный вопрос был решен хотя бы половинчато - по схеме самозаселения, о которой говорит Yuri_T
.
Более того, "прогорело" - это глагол шире, чем "потеряло все". Депозит ликвиден, даже срочный. Длительность дольше года - это экзотика. А с недвижимостью ситуация радикально другая. Купившие ее в 2006-2008 гг никогда уже не смогут продать без убытка. На сегодня даже купившие в 2009-2013 гг остаются в минусах, и еще очень сильно повезет, если ценовое окно для продажи с прибылью окроется для них в ближайшие 10 лет
У некоторых на депо было больше чем стоимость квартиры и эти деньги им не отдали это раз.
А по войцеховскому, так даже в его домах живут люди.
То, что в 2006-13 уже отбивает себя за счёт аренды.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 19:23
foxluck написав: Serg-ik написав:
Кто то должен замолвить словечко о KAN
Сегодня реклама пришла по Тетрису - первые 5 человек до конца месяца получают скидку 5%. Правда там при полной оплате и так 5% скидка, не знаю суммируется ли
Я себе уже все что хотел купил - так что лень узнавать детали.
Первые 5 человек куда и на что? Там же почти все продано уже. На что скидки то?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: Сер 21 жов, 2020 19:32
Serg-ik написав:zРадио
Кто то должен замолвить словечко о KAN
Кстати, вчера пришла СМС от КАНа о начале продаж коммерции в Республике.
Хотелось бы узнать у Эйра, что вдруг произошло с ихней передовой концепцией? Не не так,с КОНЦЕПЦИЕЙ, по которой коммерцию КАН не продаёт, а сам занимается сдачей в аренду, что бы типа не было на территории наливаек, швыдкогрошей, мегалотов и прочего трешачка. Сами сдать не могут и решили эту почётную обязанность взвалить на покупателей, или положили болт на означенную концепцию? А что тогда будет следующим шагом, партнёрство с ДБК?
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Додано: Сер 21 жов, 2020 19:48
Kostia написав:
У некоторых на депо было больше чем стоимость квартиры и эти деньги им не отдали это раз.
А по войцеховскому, так даже в его домах живут люди.
То, что в 2006-13 уже отбивает себя за счёт аренды.
Круть-верть, круть-верть ))) Инвестиции в бетон защищаете даже откровенно слабыми аргументами, а о преимуществах депозитов просто забываете...
По банкам (коммерческим, а не трехлитровым) деньги разложить, чтобы обезопасить, гораздо легче, чем по застройщикам - у последних входной билет сильно выше.
Даже если у человека 200-300 тыс свободных долларов, распихать их, не превышая гарантированный лимит, по разным банкам возможно. Тогда при падении одного потерь ноль. А к застройщикам отнести эти деньги получится не более, чем к 7, и при падении одного - сразу большой лось.
По аренде - бетон, купленный в 2009-2013 гг худо-бедно аренду отбивает. А вот в 2006-2008 гг - даже близко нет.
Тогда ссаная гостинка на Лесном стоила 110 тыс долларов. Сейчас - 30 тыс. Ее аренда в 2009-2013 гг составляла 350 долларов, 2014-2016 гг - 150, 2017-2018 гг - 250, 2019-й - 300, 2020-й - 250. Считайте...
PS: и по Войцеховскому дайте, плиз, пруф
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zРадио
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