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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:47

  Serg-ik написав:
  remark написав:если взять во внимание количество раскупаемого новостроя, так все хорошо у народа. Читал тут домик ю.а., то Варшавские раскуплены, Диброва-парк вымели все однушки и так по всем новостроям, даже КГС предлагает скидку на 2,3, 4-х комнатные, так как однух нету,

Крутой вывод: у людей так много денег...так много....что хватает только на однушку. А двушку без скидки уже не могут осилить...


Это значит лишь что "чистильщики обуви"(заробитчане, заработавшие за 2-3 года на 1к котлован) становятся лендлордами.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:52

  Kostia написав:С другой стороны по Киеву за годы "независимости" наверное только в Элита центр люди остались без квартир (и то кто-то и с ними), а так даже уковцы заселились.

А в банках людей прогорело в сотни раз больше


Вы ну очень недооцениваете масштаб проблемы
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:"чистильщики обуви"(заробитчане, заработавшие за 2-3 года на 1к котлован) становятся лендлордами.
Чистильщики из сёл и райцентров всех просторов Украины покупают однушки по 35+куе в Киеве вместо покупки домов и трёшек у себя на родине за 15-25 тыс?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:22

  zРадио написав:
  Kostia написав:С другой стороны по Киеву за годы "независимости" наверное только в Элита центр люди остались без квартир (и то кто-то и с ними), а так даже уковцы заселились.

А в банках людей прогорело в сотни раз больше


А куда заселились инвесторы Войцеховского и Днепровских башен? Не помню, чтобы их квартирный вопрос был решен хотя бы половинчато - по схеме самозаселения, о которой говорит Yuri_T.

Более того, "прогорело" - это глагол шире, чем "потеряло все". Депозит ликвиден, даже срочный. Длительность дольше года - это экзотика. А с недвижимостью ситуация радикально другая. Купившие ее в 2006-2008 гг никогда уже не смогут продать без убытка. На сегодня даже купившие в 2009-2013 гг остаются в минусах, и еще очень сильно повезет, если ценовое окно для продажи с прибылью окроется для них в ближайшие 10 лет

2009-2013 - уже очень близко цены. Но, от объекта зависит, конечно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Кто то должен замолвить словечко о KAN

Сегодня реклама пришла по Тетрису - первые 5 человек до конца месяца получают скидку 5%. Правда там при полной оплате и так 5% скидка, не знаю суммируется ли :) Я себе уже все что хотел купил - так что лень узнавать детали.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:38

  airmax78 написав:2009-2013 - уже очень близко цены. Но, от объекта зависит, конечно.


Влажные мечты. В лучшем случае текущие цены - это 80% от цен 2009-2013 гг, в худшем - 60%. Мой дом - один из самых ликвидных вариантов тех лет - дисконтируется на сегодня процентов на 30 с гарантией.

PS: а впереди еще и коррекция роста 2016-2019 гг
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:22

:oops: :shock:
  zРадио написав:
  Kostia написав:С другой стороны по Киеву за годы "независимости" наверное только в Элита центр люди остались без квартир (и то кто-то и с ними), а так даже уковцы заселились.

А в банках людей прогорело в сотни раз больше


А куда заселились инвесторы Войцеховского и Днепровских башен? Не помню, чтобы их квартирный вопрос был решен хотя бы половинчато - по схеме самозаселения, о которой говорит Yuri_T.

Более того, "прогорело" - это глагол шире, чем "потеряло все". Депозит ликвиден, даже срочный. Длительность дольше года - это экзотика. А с недвижимостью ситуация радикально другая. Купившие ее в 2006-2008 гг никогда уже не смогут продать без убытка. На сегодня даже купившие в 2009-2013 гг остаются в минусах, и еще очень сильно повезет, если ценовое окно для продажи с прибылью окроется для них в ближайшие 10 лет


У некоторых на депо было больше чем стоимость квартиры и эти деньги им не отдали это раз.

А по войцеховскому, так даже в его домах живут люди.

То, что в 2006-13 уже отбивает себя за счёт аренды.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:23

  foxluck написав:
  Serg-ik написав:Кто то должен замолвить словечко о KAN

Сегодня реклама пришла по Тетрису - первые 5 человек до конца месяца получают скидку 5%. Правда там при полной оплате и так 5% скидка, не знаю суммируется ли :) Я себе уже все что хотел купил - так что лень узнавать детали.


Первые 5 человек куда и на что? Там же почти все продано уже. На что скидки то?
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:32

  Serg-ik написав:zРадио
Кто то должен замолвить словечко о KAN


Кстати, вчера пришла СМС от КАНа о начале продаж коммерции в Республике.
Хотелось бы узнать у Эйра, что вдруг произошло с ихней передовой концепцией? Не не так,с КОНЦЕПЦИЕЙ, по которой коммерцию КАН не продаёт, а сам занимается сдачей в аренду, что бы типа не было на территории наливаек, швыдкогрошей, мегалотов и прочего трешачка. Сами сдать не могут и решили эту почётную обязанность взвалить на покупателей, или положили болт на означенную концепцию? А что тогда будет следующим шагом, партнёрство с ДБК?
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:48

  Kostia написав:У некоторых на депо было больше чем стоимость квартиры и эти деньги им не отдали это раз.

А по войцеховскому, так даже в его домах живут люди.

То, что в 2006-13 уже отбивает себя за счёт аренды.


Круть-верть, круть-верть ))) Инвестиции в бетон защищаете даже откровенно слабыми аргументами, а о преимуществах депозитов просто забываете...

По банкам (коммерческим, а не трехлитровым) деньги разложить, чтобы обезопасить, гораздо легче, чем по застройщикам - у последних входной билет сильно выше.

Даже если у человека 200-300 тыс свободных долларов, распихать их, не превышая гарантированный лимит, по разным банкам возможно. Тогда при падении одного потерь ноль. А к застройщикам отнести эти деньги получится не более, чем к 7, и при падении одного - сразу большой лось.

По аренде - бетон, купленный в 2009-2013 гг худо-бедно аренду отбивает. А вот в 2006-2008 гг - даже близко нет.

Тогда ссаная гостинка на Лесном стоила 110 тыс долларов. Сейчас - 30 тыс. Ее аренда в 2009-2013 гг составляла 350 долларов, 2014-2016 гг - 150, 2017-2018 гг - 250, 2019-й - 300, 2020-й - 250. Считайте...

PS: и по Войцеховскому дайте, плиз, пруф
zРадио
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