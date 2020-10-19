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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 жов, 2020 20:12
zРадио написав:
По аренде - бетон, купленный в 2009-2013 гг худо-бедно аренду отбивает.ф
Не отбивает, не манипулируйте только потому, что сами там встряди.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:21
hume написав: zРадио написав:
По аренде - бетон, купленный в 2009-2013 гг худо-бедно аренду отбивает.ф
Не отбивает, не манипулируйте только потому, что сами там встряди.
А у вас с элементарной алгеброй точно все хорошо? 30% потеря стоимости актива и 9 лет аренды - уверены, что не ошиблись?
Как видите, мне абсолютно несложно признать потерю стоимости моей квартиры. Но я ее именно чтобы не арендовать и покупал, поэтому она за 9 лет ни единого разу не выставлялась на продажу и еще как минимум столько же не планирует выставляться!
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 21 жов, 2020 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:21
zРадио написав:
Тогда ссаная гостинка на Лесном стоила 110 тыс долларов. Сейчас - 30 тыс. Ее аренда в 2009-2013 гг составляла 350 долларов, 2014-2016 гг - 150, 2017-2018 гг - 250, 2019-й - 300, 2020-й - 250. Считайте...
пруфы дадите?)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:30
zРадио написав:
А у вас с элементарной алгеброй точно все хорошо? 30% потеря стоимости актива и 9 лет аренды - уверены, что не ошиблись?
Как видите, мне абсолютно несложно признать потерю стоимости моей квартиры. Но я ее именно чтобы не арендовать и покупал, поэтому она за 9 лет ни единого разу не выставлялась на продажу и еще как минимум столько же не планирует выставляться!
Найдите себе настоящую работу.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 20:34
hume
Слив засчитан. А то, что я быстро думаю и печатаю - моя проблема. Не завидуйте
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zРадио
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