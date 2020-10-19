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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5452545354545455

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:12

  zРадио написав:По аренде - бетон, купленный в 2009-2013 гг худо-бедно аренду отбивает.ф

Не отбивает, не манипулируйте только потому, что сами там встряди.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:21

  hume написав:
  zРадио написав:По аренде - бетон, купленный в 2009-2013 гг худо-бедно аренду отбивает.ф

Не отбивает, не манипулируйте только потому, что сами там встряди.


А у вас с элементарной алгеброй точно все хорошо? 30% потеря стоимости актива и 9 лет аренды - уверены, что не ошиблись?

Как видите, мне абсолютно несложно признать потерю стоимости моей квартиры. Но я ее именно чтобы не арендовать и покупал, поэтому она за 9 лет ни единого разу не выставлялась на продажу и еще как минимум столько же не планирует выставляться!
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 21 жов, 2020 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Тогда ссаная гостинка на Лесном стоила 110 тыс долларов. Сейчас - 30 тыс. Ее аренда в 2009-2013 гг составляла 350 долларов, 2014-2016 гг - 150, 2017-2018 гг - 250, 2019-й - 300, 2020-й - 250. Считайте...

пруфы дадите?)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:30

  zРадио написав:А у вас с элементарной алгеброй точно все хорошо? 30% потеря стоимости актива и 9 лет аренды - уверены, что не ошиблись?

Как видите, мне абсолютно несложно признать потерю стоимости моей квартиры. Но я ее именно чтобы не арендовать и покупал, поэтому она за 9 лет ни единого разу не выставлялась на продажу и еще как минимум столько же не планирует выставляться!

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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:34

hume

Слив засчитан. А то, что я быстро думаю и печатаю - моя проблема. Не завидуйте
zРадио
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