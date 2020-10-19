Додано: Сер 21 жов, 2020 20:50

Serg-ik написав: rjkz написав: "чистильщики обуви"(заробитчане, заработавшие за 2-3 года на 1к котлован) становятся лендлордами. "чистильщики обуви"(заробитчане, заработавшие за 2-3 года на 1к котлован) становятся лендлордами. Чистильщики из сёл и райцентров всех просторов Украины покупают однушки по 35+куе в Киеве вместо покупки домов и трёшек у себя на родине за 15-25 тыс? Чистильщики из сёл и райцентров всех просторов Украины покупают однушки по 35+куе в Киеве вместо покупки домов и трёшек у себя на родине за 15-25 тыс?

1. Кто сказал, что они только из сел.2. Да. Вы не читали три постулата Трибеки? Все стремятся в Васю..., ой это не отсюда, ...в Киев.3. У наших людей нет привычки накопления. Сумма во входной билет на КРЖН вызывает нервозность и стремление на что-то потратить. У кого-то фантазии хватает на евробляху у кого-то на пробухать у кого-то на однокомнатный котлован под аренду. Если уже есть в чем жить. Ну для себя - это имеет хоть какое-то обоснование.