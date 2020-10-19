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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5453545454555456>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:12

  zРадио написав:По аренде - бетон, купленный в 2009-2013 гг худо-бедно аренду отбивает.ф

Не отбивает, не манипулируйте только потому, что сами там встряди.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:21

  hume написав:
  zРадио написав:По аренде - бетон, купленный в 2009-2013 гг худо-бедно аренду отбивает.ф

Не отбивает, не манипулируйте только потому, что сами там встряди.


А у вас с элементарной алгеброй точно все хорошо? 30% потеря стоимости актива и 9 лет аренды - уверены, что не ошиблись?

Как видите, мне абсолютно несложно признать потерю стоимости моей квартиры. Но я ее именно чтобы не арендовать и покупал, поэтому она за 9 лет ни единого разу не выставлялась на продажу и еще как минимум столько же не планирует выставляться!
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 21 жов, 2020 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Тогда ссаная гостинка на Лесном стоила 110 тыс долларов. Сейчас - 30 тыс. Ее аренда в 2009-2013 гг составляла 350 долларов, 2014-2016 гг - 150, 2017-2018 гг - 250, 2019-й - 300, 2020-й - 250. Считайте...

пруфы дадите?)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:30

  zРадио написав:А у вас с элементарной алгеброй точно все хорошо? 30% потеря стоимости актива и 9 лет аренды - уверены, что не ошиблись?

Как видите, мне абсолютно несложно признать потерю стоимости моей квартиры. Но я ее именно чтобы не арендовать и покупал, поэтому она за 9 лет ни единого разу не выставлялась на продажу и еще как минимум столько же не планирует выставляться!

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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:34

hume

Слив засчитан. А то, что я быстро думаю и печатаю - моя проблема. Не завидуйте
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:50

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:"чистильщики обуви"(заробитчане, заработавшие за 2-3 года на 1к котлован) становятся лендлордами.
Чистильщики из сёл и райцентров всех просторов Украины покупают однушки по 35+куе в Киеве вместо покупки домов и трёшек у себя на родине за 15-25 тыс?


1. Кто сказал, что они только из сел.
2. Да. Вы не читали три постулата Трибеки? Все стремятся в Васю..., ой это не отсюда, ...в Киев.
3. У наших людей нет привычки накопления. Сумма во входной билет на КРЖН вызывает нервозность и стремление на что-то потратить. У кого-то фантазии хватает на евробляху у кого-то на пробухать у кого-то на однокомнатный котлован под аренду. Если уже есть в чем жить. Ну для себя - это имеет хоть какое-то обоснование.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:02

  zРадио написав:hume

Слив засчитан. А то, что я быстро думаю и печатаю - моя проблема. Не завидуйте

как динамика продажи прокладок в кризис?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:14

  zРадио написав:
  airmax78 написав:2009-2013 - уже очень близко цены. Но, от объекта зависит, конечно.


Влажные мечты. В лучшем случае текущие цены - это 80% от цен 2009-2013 гг, в худшем - 60%. Мой дом - один из самых ликвидных вариантов тех лет - дисконтируется на сегодня процентов на 30 с гарантией.

PS: а впереди еще и коррекция роста 2016-2019 гг


С 2008 года ни один рост цен не дотягивал до уровня предыдущего.
цены 2013 года не доросли до цен 2008, цены 2019 не доросли до цен 2013.
Не думаю, что следующий рост цен дорастет до уровня 2019. Причем, что примечательно, даже тот локальный рост цен, который происходит - это разница роста Мировой экономики на падения экономики Украины, а когда Мировая экономика падает, то падение цен КРЖН обуславливается совокупностью ППЦ нашего и глобального.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:17

  Прохожий написав:
  zРадио написав:hume

Слив засчитан. А то, что я быстро думаю и печатаю - моя проблема. Не завидуйте

как динамика продажи прокладок в кризис?


Дефицита не будет - можешь не запасаться на все свои подтекающие места :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:35

  Kostia написав:С другой стороны по Киеву за годы "независимости" наверное только в Элита центр люди остались без квартир (и то кто-то и с ними), а так даже уковцы заселились.

А в банках людей прогорело в сотни раз больше

Мені на Вайбер УКО за 12куе і 13куе кавалірки пропонує.
https://fi202x.blogspot.com/
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