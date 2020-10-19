Я в курсе что ты защищен
а динамика то как? пересичные покупают больше/меньше?
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Додано: Сер 21 жов, 2020 21:47
Я в курсе что ты защищен
а динамика то как? пересичные покупают больше/меньше?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 21 жов, 2020 21:49
"Слив засчитан. А то, что я быстро думаю и печатаю - моя проблема. Не завидуйте"(с)
то что у тебя недержание заметно
кстати корпоративные прокладки помогают?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 21 жов, 2020 22:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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