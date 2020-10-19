Додано: Сер 21 жов, 2020 21:49

Прохожий написав: zРадио написав: Тогда ссаная гостинка на Лесном стоила 110 тыс долларов. Сейчас - 30 тыс. Ее аренда в 2009-2013 гг составляла 350 долларов, 2014-2016 гг - 150, 2017-2018 гг - 250, 2019-й - 300, 2020-й - 250. Считайте... Тогда ссаная гостинка на Лесном стоила 110 тыс долларов. Сейчас - 30 тыс. Ее аренда в 2009-2013 гг составляла 350 долларов, 2014-2016 гг - 150, 2017-2018 гг - 250, 2019-й - 300, 2020-й - 250. Считайте...

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