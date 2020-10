Додано: Сер 21 жов, 2020 23:39

airmax78 написав: stm написав: airmax78 написав: Работа мастеров с ОЛХ: https://www.facebook.com/groups/1458916 ... 195721758/ Работа мастеров с ОЛХ:

Иногда и профи приходится менять, 2 года ремонта и всё нафиг. А ведь и прораб был...

Иногда и профи приходится менять, 2 года ремонта и всё нафиг. А ведь и прораб был...

Кстати, я не помню чтобы они продолжение выпустили. Мне показалось, что там уже ничего не спасти. Там вроде все дорогое, но все безнадежно испорчено. И вот это, я считаю, самое страшное, что может произойти во время ремонта. А то что там вам прораб что-то два раза посчитает - это все хрня. Кстати, я не помню чтобы они продолжение выпустили. Мне показалось, что там уже ничего не спасти. Там вроде все дорогое, но все безнадежно испорчено. И вот это, я считаю, самое страшное, что может произойти во время ремонта. А то что там вам прораб что-то два раза посчитает - это все хрня.



Да, но у меня из текста ролика сложилось впечатление, что барышню поимели за очень приличные деньги. Так что ей может и три раза посчитали, но вот - не помогло. Да, но у меня из текста ролика сложилось впечатление, что барышню поимели за очень приличные деньги. Так что ей может и три раза посчитали, но вот - не помогло.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California