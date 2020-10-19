Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Иногда и профи приходится менять, 2 года ремонта и всё нафиг. А ведь и прораб был...
Кстати, я не помню чтобы они продолжение выпустили. Мне показалось, что там уже ничего не спасти. Там вроде все дорогое, но все безнадежно испорчено. И вот это, я считаю, самое страшное, что может произойти во время ремонта. А то что там вам прораб что-то два раза посчитает - это все хрня.
Kostia написав:У некоторых на депо было больше чем стоимость квартиры и эти деньги им не отдали это раз.
А по войцеховскому, так даже в его домах живут люди.
То, что в 2006-13 уже отбивает себя за счёт аренды.
Круть-верть, круть-верть ))) Инвестиции в бетон защищаете даже откровенно слабыми аргументами, а о преимуществах депозитов просто забываете...
По банкам (коммерческим, а не трехлитровым) деньги разложить, чтобы обезопасить, гораздо легче, чем по застройщикам - у последних входной билет сильно выше.
Даже если у человека 200-300 тыс свободных долларов, распихать их, не превышая гарантированный лимит, по разным банкам возможно. Тогда при падении одного потерь ноль. А к застройщикам отнести эти деньги получится не более, чем к 7, и при падении одного - сразу большой лось.
По аренде - бетон, купленный в 2009-2013 гг худо-бедно аренду отбивает. А вот в 2006-2008 гг - даже близко нет.
Тогда ссаная гостинка на Лесном стоила 110 тыс долларов. Сейчас - 30 тыс. Ее аренда в 2009-2013 гг составляла 350 долларов, 2014-2016 гг - 150, 2017-2018 гг - 250, 2019-й - 300, 2020-й - 250. Считайте...
PS: и по Войцеховскому дайте, плиз, пруф
Я не вижу смысла вам отвечать на ваше сообщение, слишком много эмоций у вас, застройщиков защищать я не имею финансового интереса, пишу свои мысли, вы можете с ними быть не согласны.
Жк войцеховского проезжаю пару раз в неделю на институте химии, названия не помню, можете загуглить, а лучше поехать туда и понять что они заселены не менее чем советская вторичка рядом
Иногда и профи приходится менять, 2 года ремонта и всё нафиг. А ведь и прораб был...
Кстати, я не помню чтобы они продолжение выпустили. Мне показалось, что там уже ничего не спасти. Там вроде все дорогое, но все безнадежно испорчено. И вот это, я считаю, самое страшное, что может произойти во время ремонта. А то что там вам прораб что-то два раза посчитает - это все хрня.
Да, но у меня из текста ролика сложилось впечатление, что барышню поимели за очень приличные деньги. Так что ей может и три раза посчитали, но вот - не помогло.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California