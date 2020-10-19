RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5453545454555456

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Работа мастеров с ОЛХ: https://www.facebook.com/groups/1458916 ... 195721758/
airmax78
 
Повідомлень: 36397
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4337 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сержу на заметку что такое удобная планировка:
Зображення
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 21 жов, 2020 22:32, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 36397
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4337 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:32

  airmax78 написав:Работа мастеров с ОЛХ: https://www.facebook.com/groups/1458916 ... 195721758/

Иногда и профи приходится менять, 2 года ремонта и всё нафиг. А ведь и прораб был...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2597
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:36

  stm написав:
  airmax78 написав:Работа мастеров с ОЛХ: https://www.facebook.com/groups/1458916 ... 195721758/

Иногда и профи приходится менять, 2 года ремонта и всё нафиг. А ведь и прораб был...

Кстати, я не помню чтобы они продолжение выпустили. Мне показалось, что там уже ничего не спасти. Там вроде все дорогое, но все безнадежно испорчено. И вот это, я считаю, самое страшное, что может произойти во время ремонта. А то что там вам прораб что-то два раза посчитает - это все хрня.
airmax78
 
Повідомлень: 36397
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4337 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:37

  airmax78 написав:Сержу на заметку что такое удобная планировка:
Зображення

Особенно впечатлило гордое название недобалкона "террасой" :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28021
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 6732 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:53

  zРадио написав:
  Kostia написав:У некоторых на депо было больше чем стоимость квартиры и эти деньги им не отдали это раз.

А по войцеховскому, так даже в его домах живут люди.

То, что в 2006-13 уже отбивает себя за счёт аренды.


Круть-верть, круть-верть ))) Инвестиции в бетон защищаете даже откровенно слабыми аргументами, а о преимуществах депозитов просто забываете...

По банкам (коммерческим, а не трехлитровым) деньги разложить, чтобы обезопасить, гораздо легче, чем по застройщикам - у последних входной билет сильно выше.

Даже если у человека 200-300 тыс свободных долларов, распихать их, не превышая гарантированный лимит, по разным банкам возможно. Тогда при падении одного потерь ноль. А к застройщикам отнести эти деньги получится не более, чем к 7, и при падении одного - сразу большой лось.

По аренде - бетон, купленный в 2009-2013 гг худо-бедно аренду отбивает. А вот в 2006-2008 гг - даже близко нет.

Тогда ссаная гостинка на Лесном стоила 110 тыс долларов. Сейчас - 30 тыс. Ее аренда в 2009-2013 гг составляла 350 долларов, 2014-2016 гг - 150, 2017-2018 гг - 250, 2019-й - 300, 2020-й - 250. Считайте...

PS: и по Войцеховскому дайте, плиз, пруф

Я не вижу смысла вам отвечать на ваше сообщение, слишком много эмоций у вас, застройщиков защищать я не имею финансового интереса, пишу свои мысли, вы можете с ними быть не согласны.

Жк войцеховского проезжаю пару раз в неделю на институте химии, названия не помню, можете загуглить, а лучше поехать туда и понять что они заселены не менее чем советская вторичка рядом
Kostia
 
Повідомлень: 1326
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:23

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:hume

Слив засчитан. А то, что я быстро думаю и печатаю - моя проблема. Не завидуйте

как динамика продажи прокладок в кризис?


Дефицита не будет - можешь не запасаться на все свои подтекающие места :mrgreen:

Ох, не бережете вы нервы несчастных рыл и сотрудников оп. А они тоже люди. И им тяжело сейчас. А дальше будет тяжелее... пожалейте их. Они ж ж..й чуют, что голодное время на кржн близко
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 424
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 66 раз.
    Подякували: 122 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:39

      airmax78 написав:
      stm написав:
      airmax78 написав:Работа мастеров с ОЛХ: https://www.facebook.com/groups/1458916 ... 195721758/

    Иногда и профи приходится менять, 2 года ремонта и всё нафиг. А ведь и прораб был...

    Кстати, я не помню чтобы они продолжение выпустили. Мне показалось, что там уже ничего не спасти. Там вроде все дорогое, но все безнадежно испорчено. И вот это, я считаю, самое страшное, что может произойти во время ремонта. А то что там вам прораб что-то два раза посчитает - это все хрня.


    Да, но у меня из текста ролика сложилось впечатление, что барышню поимели за очень приличные деньги. Так что ей может и три раза посчитали, но вот - не помогло.
    It takes little for me to say
    I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
    adeges
     
    Повідомлень: 3524
    З нами з: 14.03.06
    Подякував: 233 раз.
    Подякували: 562 раз.
     
    Профіль
      #<1 ... 5453545454555456
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: Kostia і 4 гостей
    Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

    Схожі теми
    Теми
    		 Відповіді Перегляди Останнє
    Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
    UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
    		7 19490
    Переглянути останнє повідомлення
    Сер 21 жов, 2020 21:01
    GALeon
    Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1939, 1940, 1941
    rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
    		19407 3230204
    Переглянути останнє повідомлення
    Пон 19 жов, 2020 21:55
    rjkz
    Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
    Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
    		129 229290
    Переглянути останнє повідомлення
    Сер 30 вер, 2020 12:45
    Долярчик

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    Monobank (20940)
    21.10.2020 23:55
    Рынок ОВГЗ (1634)
    21.10.2020 23:54
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.