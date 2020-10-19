zРадио написав:

Kostia написав: У некоторых на депо было больше чем стоимость квартиры и эти деньги им не отдали это раз.



А по войцеховскому, так даже в его домах живут люди.



То, что в 2006-13 уже отбивает себя за счёт аренды. У некоторых на депо было больше чем стоимость квартиры и эти деньги им не отдали это раз.А по войцеховскому, так даже в его домах живут люди.То, что в 2006-13 уже отбивает себя за счёт аренды.

Круть-верть, круть-верть ))) Инвестиции в бетон защищаете даже откровенно слабыми аргументами, а о преимуществах депозитов просто забываете...По банкам (коммерческим, а не трехлитровым) деньги разложить, чтобы обезопасить, гораздо легче, чем по застройщикам - у последних входной билет сильно выше.Даже если у человека 200-300 тыс свободных долларов, распихать их, не превышая гарантированный лимит, по разным банкам возможно. Тогда при падении одного потерь ноль. А к застройщикам отнести эти деньги получится не более, чем к 7, и при падении одного - сразу большой лось.По аренде - бетон, купленный в 2009-2013 гг худо-бедно аренду отбивает. А вот в 2006-2008 гг - даже близко нет.Тогда ссаная гостинка на Лесном стоила 110 тыс долларов. Сейчас - 30 тыс. Ее аренда в 2009-2013 гг составляла 350 долларов, 2014-2016 гг - 150, 2017-2018 гг - 250, 2019-й - 300, 2020-й - 250. Считайте...PS: и по Войцеховскому дайте, плиз, пруф