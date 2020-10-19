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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 жов, 2020 00:47
Это я видел - уже забыл. Ну да, вот это и есть самое страшное, что может произойти. Хуже этого, по-моему, нет ничего.
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airmax78
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