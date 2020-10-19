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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5454545554565457

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 08:30

:wink:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:S.v.p.
https://youtu.be/z_CXMFSts-U

Это я видел - уже забыл. Ну да, вот это и есть самое страшное, что может произойти. Хуже этого, по-моему, нет ничего.


Хочу обратить внимание, что дизайнер ведет блог именно как дизайнер - он показывает косяки внешнего проявления и то, что обнаружили рабочие и какие дизайнерские решения он хочет изменить или воплотить свои. Но ни слова не сказано что и почему сделано неправильно с точки зрения технологии. А там много косяков. И как минимум 1 косяк он собирается повторить. Ждем сериал - "Переделка ремонта в квартире Самбурской".

ЗЫ: то что первый ремонт делали рамшаны-джамшуды - очевидно, но некомпетентность этого дизигнера налицо. Надеюсь прораб не такой профан.
ЗЫЫ: Кстати, насчет того, что стена за шкафом завалена - это вполне может быть, но и шкаф поставлен рукож0пами - может он неровно стоит?
ЗЫЫЫ: Барышню поимели один раз строители, сейчас ее ЯВНО разводят на полный ремонт и дизайн-проект. В общем, ее квартира превращается в МЕСТОимения. :mrgreen:
ЗЫЫЫЫ: Если у нее дофига бабок и она готова их тратить столько раз сколько ей скажет смазливый дизигнер, то может ей это нравится?

Последним в эту квартиру придет Алексей Земсков. Все нах сдерет, поклеит обои под покраску и сделает пластиковые откосы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 08:43

  airmax78 написав::wink:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Это я видел - уже забыл. Ну да, вот это и есть самое страшное, что может произойти. Хуже этого, по-моему, нет ничего.


Хочу обратить внимание, что дизайнер ведет блог именно как дизайнер - он показывает косяки внешнего проявления и то, что обнаружили рабочие и какие дизайнерские решения он хочет изменить или воплотить свои. Но ни слова не сказано что и почему сделано неправильно с точки зрения технологии. А там много косяков. И как минимум 1 косяк он собирается повторить. Ждем сериал - "Переделка ремонта в квартире Самбурской".

ЗЫ: то что первый ремонт делали рамшаны-джамшуды - очевидно, но некомпетентность этого дизигнера налицо. Надеюсь прораб не такой профан.
ЗЫЫ: Кстати, насчет того, что стена за шкафом завалена - это вполне может быть, но и шкаф поставлен рукож0пами - может он неровно стоит?
ЗЫЫЫ: Барышню поимели один раз строители, сейчас ее ЯВНО разводят на полный ремонт и дизайн-проект. В общем, ее квартира превращается в МЕСТОимения. :mrgreen:
ЗЫЫЫЫ: Если у нее дофига бабок и она готова их тратить столько раз сколько ей скажет смазливый дизигнер, то может ей это нравится?

Последним в эту квартиру придет Алексей Земсков. Все нах сдерет, поклеит обои под покраску и сделает пластиковые откосы.

Нет, чтобы уж точно пробить дно, последними приедут делать ремонт спецы из "Один за сто годин". После съемок они пол-часа поунижают владельца за криворукость и, выполнив свою нелегкую миссию, растворятся в тумане.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 09:15

  rjkz написав:..
3. У наших людей нет привычки накопления. ..

наши где-то посередине между прижимистыми немцами и расточительными америкосами, которые заранее проели завтрашний день
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 09:58

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:S.v.p.
https://youtu.be/z_CXMFSts-U

Это я видел - уже забыл. Ну да, вот это и есть самое страшное, что может произойти. Хуже этого, по-моему, нет ничего.


Хочу обратить внимание, что дизайнер ведет блог именно как дизайнер - он показывает косяки внешнего проявления и то, что обнаружили рабочие и какие дизайнерские решения он хочет изменить или воплотить свои. Но ни слова не сказано что и почему сделано неправильно с точки зрения технологии. А там много косяков. И как минимум 1 косяк он собирается повторить. Ждем сериал - "Переделка ремонта в квартире Самбурской".

ЗЫ: то что первый ремонт делали рамшаны-джамшуды - очевидно, но некомпетентность этого дизигнера налицо. Надеюсь прораб не такой профан.
ЗЫЫ: Кстати, насчет того, что стена за шкафом завалена - это вполне может быть, но и шкаф поставлен рукож0пами - может он неровно стоит?
ЗЫЫЫ: Барышню поимели один раз строители, сейчас ее ЯВНО разводят на полный ремонт и дизайн-проект. В общем, ее квартира превращается в МЕСТОимения. :mrgreen:
ЗЫЫЫЫ: Если у нее дофига бабок и она готова их тратить столько раз сколько ей скажет смазливый дизигнер, то может ей это нравится?


какая у барышни альтернатива? жить в том протекающем г-а-вне, которое ей устроила первая группа строителей?
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:04

  stm написав:
  airmax78 написав:Работа мастеров с ОЛХ: https://www.facebook.com/groups/1458916 ... 195721758/

Иногда и профи приходится менять, 2 года ремонта и всё нафиг. А ведь и прораб был...


в Комфорт тауне сделано лучше
https://www.olx.ua/obyavlenie/dvohrvnev ... 40ae176825
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:какая у барышни альтернатива? жить в том протекающем г-а-вне, которое ей устроила первая группа строителей?

Снизить запросы к уровню ремонта, не идти на поводу у дизайнеров и использовать простые стандартные технические решения.
Обращаться к независимым специалистам за проектом и надзором.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:36

  Vlad442 написав:
  adeges написав:какая у барышни альтернатива? жить в том протекающем г-а-вне, которое ей устроила первая группа строителей?

Снизить запросы к уровню ремонта, не идти на поводу у дизайнеров и использовать простые стандартные технические решения.
Обращаться к независимым специалистам за проектом и надзором.

С ОЛХ?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:41

  airmax78 написав::wink:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Это я видел - уже забыл. Ну да, вот это и есть самое страшное, что может произойти. Хуже этого, по-моему, нет ничего.


Хочу обратить внимание, что дизайнер ведет блог именно как дизайнер - он показывает косяки внешнего проявления и то, что обнаружили рабочие и какие дизайнерские решения он хочет изменить или воплотить свои. Но ни слова не сказано что и почему сделано неправильно с точки зрения технологии. А там много косяков. И как минимум 1 косяк он собирается повторить. Ждем сериал - "Переделка ремонта в квартире Самбурской".

ЗЫ: то что первый ремонт делали рамшаны-джамшуды - очевидно, но некомпетентность этого дизигнера налицо. Надеюсь прораб не такой профан.
ЗЫЫ: Кстати, насчет того, что стена за шкафом завалена - это вполне может быть, но и шкаф поставлен рукож0пами - может он неровно стоит?
ЗЫЫЫ: Барышню поимели один раз строители, сейчас ее ЯВНО разводят на полный ремонт и дизайн-проект. В общем, ее квартира превращается в МЕСТОимения. :mrgreen:
ЗЫЫЫЫ: Если у нее дофига бабок и она готова их тратить столько раз сколько ей скажет смазливый дизигнер, то может ей это нравится?

Последним в эту квартиру придет Алексей Земсков. Все нах сдерет, поклеит обои под покраску и сделает пластиковые откосы.


Чет слишком сложно...
Всю квартиру зашить белой пластиковой вагонкой и одесский "линолеум" на пол поверх паркета прибить гвоздями.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:47

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  adeges написав:какая у барышни альтернатива? жить в том протекающем г-а-вне, которое ей устроила первая группа строителей?

Снизить запросы к уровню ремонта, не идти на поводу у дизайнеров и использовать простые стандартные технические решения.
Обращаться к независимым специалистам за проектом и надзором.

С ОЛХ?

Макс, забудьте про ОЛХ. Это для опытных любителей и профи. Вам туда нельзя.
Vlad442
 
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