Додано: Чет 22 жов, 2020 09:58

rjkz написав: airmax78 написав: Рыба-сом написав: S.v.p.

https://youtu.be/z_CXMFSts-U S.v.p.

Это я видел - уже забыл. Ну да, вот это и есть самое страшное, что может произойти. Хуже этого, по-моему, нет ничего.



Хочу обратить внимание, что дизайнер ведет блог именно как дизайнер - он показывает косяки внешнего проявления и то, что обнаружили рабочие и какие дизайнерские решения он хочет изменить или воплотить свои. Но ни слова не сказано что и почему сделано неправильно с точки зрения технологии. А там много косяков. И как минимум 1 косяк он собирается повторить. Ждем сериал - "Переделка ремонта в квартире Самбурской".



ЗЫ: то что первый ремонт делали рамшаны-джамшуды - очевидно, но некомпетентность этого дизигнера налицо. Надеюсь прораб не такой профан.

ЗЫЫ: Кстати, насчет того, что стена за шкафом завалена - это вполне может быть, но и шкаф поставлен рукож0пами - может он неровно стоит?

ЗЫЫЫ: Барышню поимели один раз строители, сейчас ее ЯВНО разводят на полный ремонт и дизайн-проект. В общем, ее квартира превращается в МЕСТОимения.

какая у барышни альтернатива? жить в том протекающем г-а-вне, которое ей устроила первая группа строителей?

