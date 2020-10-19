Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Это я видел - уже забыл. Ну да, вот это и есть самое страшное, что может произойти. Хуже этого, по-моему, нет ничего.
Хочу обратить внимание, что дизайнер ведет блог именно как дизайнер - он показывает косяки внешнего проявления и то, что обнаружили рабочие и какие дизайнерские решения он хочет изменить или воплотить свои. Но ни слова не сказано что и почему сделано неправильно с точки зрения технологии. А там много косяков. И как минимум 1 косяк он собирается повторить. Ждем сериал - "Переделка ремонта в квартире Самбурской".
ЗЫ: то что первый ремонт делали рамшаны-джамшуды - очевидно, но некомпетентность этого дизигнера налицо. Надеюсь прораб не такой профан. ЗЫЫ: Кстати, насчет того, что стена за шкафом завалена - это вполне может быть, но и шкаф поставлен рукож0пами - может он неровно стоит? ЗЫЫЫ: Барышню поимели один раз строители, сейчас ее ЯВНО разводят на полный ремонт и дизайн-проект. В общем, ее квартира превращается в МЕСТОимения. ЗЫЫЫЫ: Если у нее дофига бабок и она готова их тратить столько раз сколько ей скажет смазливый дизигнер, то может ей это нравится?
Последним в эту квартиру придет Алексей Земсков. Все нах сдерет, поклеит обои под покраску и сделает пластиковые откосы.
airmax78 написав:Это я видел - уже забыл. Ну да, вот это и есть самое страшное, что может произойти. Хуже этого, по-моему, нет ничего.
Хочу обратить внимание, что дизайнер ведет блог именно как дизайнер - он показывает косяки внешнего проявления и то, что обнаружили рабочие и какие дизайнерские решения он хочет изменить или воплотить свои. Но ни слова не сказано что и почему сделано неправильно с точки зрения технологии. А там много косяков. И как минимум 1 косяк он собирается повторить. Ждем сериал - "Переделка ремонта в квартире Самбурской".
ЗЫ: то что первый ремонт делали рамшаны-джамшуды - очевидно, но некомпетентность этого дизигнера налицо. Надеюсь прораб не такой профан. ЗЫЫ: Кстати, насчет того, что стена за шкафом завалена - это вполне может быть, но и шкаф поставлен рукож0пами - может он неровно стоит? ЗЫЫЫ: Барышню поимели один раз строители, сейчас ее ЯВНО разводят на полный ремонт и дизайн-проект. В общем, ее квартира превращается в МЕСТОимения. ЗЫЫЫЫ: Если у нее дофига бабок и она готова их тратить столько раз сколько ей скажет смазливый дизигнер, то может ей это нравится?
Последним в эту квартиру придет Алексей Земсков. Все нах сдерет, поклеит обои под покраску и сделает пластиковые откосы.
Нет, чтобы уж точно пробить дно, последними приедут делать ремонт спецы из "Один за сто годин". После съемок они пол-часа поунижают владельца за криворукость и, выполнив свою нелегкую миссию, растворятся в тумане.
Это я видел - уже забыл. Ну да, вот это и есть самое страшное, что может произойти. Хуже этого, по-моему, нет ничего.
Хочу обратить внимание, что дизайнер ведет блог именно как дизайнер - он показывает косяки внешнего проявления и то, что обнаружили рабочие и какие дизайнерские решения он хочет изменить или воплотить свои. Но ни слова не сказано что и почему сделано неправильно с точки зрения технологии. А там много косяков. И как минимум 1 косяк он собирается повторить. Ждем сериал - "Переделка ремонта в квартире Самбурской".
ЗЫ: то что первый ремонт делали рамшаны-джамшуды - очевидно, но некомпетентность этого дизигнера налицо. Надеюсь прораб не такой профан. ЗЫЫ: Кстати, насчет того, что стена за шкафом завалена - это вполне может быть, но и шкаф поставлен рукож0пами - может он неровно стоит? ЗЫЫЫ: Барышню поимели один раз строители, сейчас ее ЯВНО разводят на полный ремонт и дизайн-проект. В общем, ее квартира превращается в МЕСТОимения. ЗЫЫЫЫ: Если у нее дофига бабок и она готова их тратить столько раз сколько ей скажет смазливый дизигнер, то может ей это нравится?
какая у барышни альтернатива? жить в том протекающем г-а-вне, которое ей устроила первая группа строителей?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
airmax78 написав:Это я видел - уже забыл. Ну да, вот это и есть самое страшное, что может произойти. Хуже этого, по-моему, нет ничего.
Хочу обратить внимание, что дизайнер ведет блог именно как дизайнер - он показывает косяки внешнего проявления и то, что обнаружили рабочие и какие дизайнерские решения он хочет изменить или воплотить свои. Но ни слова не сказано что и почему сделано неправильно с точки зрения технологии. А там много косяков. И как минимум 1 косяк он собирается повторить. Ждем сериал - "Переделка ремонта в квартире Самбурской".
ЗЫ: то что первый ремонт делали рамшаны-джамшуды - очевидно, но некомпетентность этого дизигнера налицо. Надеюсь прораб не такой профан. ЗЫЫ: Кстати, насчет того, что стена за шкафом завалена - это вполне может быть, но и шкаф поставлен рукож0пами - может он неровно стоит? ЗЫЫЫ: Барышню поимели один раз строители, сейчас ее ЯВНО разводят на полный ремонт и дизайн-проект. В общем, ее квартира превращается в МЕСТОимения. ЗЫЫЫЫ: Если у нее дофига бабок и она готова их тратить столько раз сколько ей скажет смазливый дизигнер, то может ей это нравится?
Последним в эту квартиру придет Алексей Земсков. Все нах сдерет, поклеит обои под покраску и сделает пластиковые откосы.
Чет слишком сложно... Всю квартиру зашить белой пластиковой вагонкой и одесский "линолеум" на пол поверх паркета прибить гвоздями.