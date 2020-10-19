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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5455545654575458

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:56

  sequence написав:
  rjkz написав:..
3. У наших людей нет привычки накопления. ..

наши где-то посередине между прижимистыми немцами и расточительными америкосами, которые заранее проели завтрашний день


Не знаю как насчет немцев, а насчет американцев - я не стал-бы так категорично. Это расхожее у нас заблуждение. Разные конечно есть, но большинство, выходят на пенсию с туевой хучей денег и несколькими пенсионными потоками. Кроме того, жить расточительно им мешает кредит скор, это такая штука, что если твои доходы недостаточно высоки для твоих расходов, то твой рейтинг понижается. а понизившийся рейтинг мешает получить дополнительные займы, вынуждает брать машину под более высокие %%, создает проблемы при смене жилья. Если-же Вы о том, что американцы живут в мортгидже, ездят на кредитных или вовсе лизинговых машинах и всюду расплачиваются кредитками, то это святая правда. Только, в отличии от Украины, это ВЫГОДНО, УДОБНО и БОЛЕЕ БЕЗОПАСНО чем жить в своем, ездить на своей машине и расплачиваться дебитовой или кэшем.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 11:08

  UA написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
Последним в эту квартиру придет Алексей Земсков. Все нах сдерет, поклеит обои под покраску и сделает пластиковые откосы.

Нет, чтобы уж точно пробить дно, последними приедут делать ремонт спецы из "Один за сто годин". После съемок они пол-часа поунижают владельца за криворукость и, выполнив свою нелегкую миссию, растворятся в тумане.

Если барышню вдруг не расчленит топором сосед за бесконечный ремонт, то она по пьяни навернется с лестницы и сломает шею.

100%
То же самое подумал, когда увидел переделанную лестницу без перил.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 11:11

  adeges написав:
  rjkz написав:
Хочу обратить внимание, что дизайнер ведет блог именно как дизайнер - он показывает косяки внешнего проявления и то, что обнаружили рабочие и какие дизайнерские решения он хочет изменить или воплотить свои. Но ни слова не сказано что и почему сделано неправильно с точки зрения технологии. А там много косяков. И как минимум 1 косяк он собирается повторить. Ждем сериал - "Переделка ремонта в квартире Самбурской".

ЗЫ: то что первый ремонт делали рамшаны-джамшуды - очевидно, но некомпетентность этого дизигнера налицо. Надеюсь прораб не такой профан.
ЗЫЫ: Кстати, насчет того, что стена за шкафом завалена - это вполне может быть, но и шкаф поставлен рукож0пами - может он неровно стоит?
ЗЫЫЫ: Барышню поимели один раз строители, сейчас ее ЯВНО разводят на полный ремонт и дизайн-проект. В общем, ее квартира превращается в МЕСТОимения. :mrgreen:
ЗЫЫЫЫ: Если у нее дофига бабок и она готова их тратить столько раз сколько ей скажет смазливый дизигнер, то может ей это нравится?


какая у барышни альтернатива? жить в том протекающем г-а-вне, которое ей устроила первая группа строителей?


Вот этого я не говорил. Но, если ей и во второй раз сделают г.но, то я не удивлюсь. В подходе дезигнера увидел к этому предпосылки. Если-бы блог вел прораб этого дезигнера, то может быть сказал-бы определенней. Как минимум, один косяк он уже заложил в будущий ремонт. Первый ремонт с точки зрения дизайна небезупречен, но барышня-же его, очевидно, подписала. Значит он ей чем-то нравится. Он-же обс.ырает не только качество ремонта и материалов, но и сам проект. И тулит свой. Я понимаю, что в мацкве у актеров уровня Самбурской доходы очень высокие, но и совесть надо-бы поиметь надо :mrgreen: . Первый прораб, конечно, тупо украл больше половины...как минимум... стоимости ремонта и на материалах и на работах и на рабочих.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 11:29

  Vlad442 написав:
  adeges написав:какая у барышни альтернатива? жить в том протекающем г-а-вне, которое ей устроила первая группа строителей?

Снизить запросы к уровню ремонта, не идти на поводу у дизайнеров и использовать простые стандартные технические решения.
Обращаться к независимым специалистам за проектом и надзором.

переехать из своего вонючего мордора и выкупить лялю у Максима
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 11:30

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  adeges написав:какая у барышни альтернатива? жить в том протекающем г-а-вне, которое ей устроила первая группа строителей?

Снизить запросы к уровню ремонта, не идти на поводу у дизайнеров и использовать простые стандартные технические решения.
Обращаться к независимым специалистам за проектом и надзором.

С ОЛХ?


Почему?
Я, например, не раз встречал такую схему - проект делает либо дизайнер совместно с архитектором, либо архитектор (таки есть разница). Работы выполняет независимый от проектанта прораб - он также оценивает проект с технической точки зрения. Прораба-же контролирует архитектор на предмет соответствия работ проекту (то есть архнадзор) и тн "представитель заказчика" - как правило, это также человек с высшим строительным образованием и опытом работы ИТР. Фактически, это копия в миниатюре схемы работы на больших объектах. Представитель заказчика - это функция ПТО заказчика.
Конечно, есть вероятность что и архитектор и прораб и "представитель заказчика" "договорятся", но когда на объекте они сходятся впервые и начинают работать с заказчиком на разных этапах, то это весьма затруднительно. Когда прораба приводит дизайнер или наоборот, то они зависят друг от друга. Будут покрывать косяки один другого и воровство.
А на одном объекте, принадлежавшем, кстати, миллионеру из мацквы, функцию "представителей заказчика" выполняли сурового вида ребята, такое впечатление, что они телепортировались из 90-х. И там заварилась с прорабом история. Он там конечно накосячил серьезно, но я его больше никогда не видел. Даже страшно представит, что с ним могли сделать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 11:31

Никонов про: финлизинг под 7%, офисам-быть, аркадовцам - доплачивать и мн.др.
https://www.youtube.com/watch?v=jyWYR0ChqjU&t=25s
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 11:59

  Рыба-сом написав:То же самое подумал, когда увидел переделанную лестницу без перил.
у мене приятель, власник великого приватного будинку, якось впав і зламав собі ребро на сходах.
Такщо, краще ставити ліфт, навіть на три поверхи)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:00

  zРадио написав:
  airmax78 написав:2009-2013 - уже очень близко цены. Но, от объекта зависит, конечно.


Влажные мечты. В лучшем случае текущие цены - это 80% от цен 2009-2013 гг, в худшем - 60%. Мой дом - один из самых ликвидных вариантов тех лет - дисконтируется на сегодня процентов на 30 с гарантией.

PS: а впереди еще и коррекция роста 2016-2019 гг

инфляцию доллара забыл посчитать..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:06

  rjkz написав:
Почему?
Я, например, не раз встречал такую схему - проект делает либо дизайнер совместно с архитектором, либо архитектор (таки есть разница). Работы выполняет независимый от проектанта прораб - он также оценивает проект с технической точки зрения. Прораба-же контролирует архитектор на предмет соответствия работ проекту (то есть архнадзор) и тн "представитель заказчика" - как правило, это также человек с высшим строительным образованием и опытом работы ИТР. Фактически, это копия в миниатюре схемы работы на больших объектах. Представитель заказчика - это функция ПТО заказчика.
Конечно, есть вероятность что и архитектор и прораб и "представитель заказчика" "договорятся", но когда на объекте они сходятся впервые и начинают работать с заказчиком на разных этапах, то это весьма затруднительно. Когда прораба приводит дизайнер или наоборот, то они зависят друг от друга. Будут покрывать косяки один другого и воровство.
А на одном объекте, принадлежавшем, кстати, миллионеру из мацквы, функцию "представителей заказчика" выполняли сурового вида ребята, такое впечатление, что они телепортировались из 90-х. И там заварилась с прорабом история. Он там конечно накосячил серьезно, но я его больше никогда не видел. Даже страшно представит, что с ним могли сделать.

Мой коллега так делал ремонт, только без дизайнера. Я не знаю, может, конечно, там меньше украли, но результат в плане явных косяков, заметных невооруженным глазом, был не очень. Про дизайн вообще молчу.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:08

  Клаус написав:Никонов про: финлизинг под 7%, офисам-быть, аркадовцам - доплачивать и мн.др.
https://www.youtube.com/watch?v=jyWYR0ChqjU&t=25s

Да понятно уже. Удаленка не пройдет. Время от времени выбираюсь в город. Если столько людей на удаленке, то откуда этот лютый ПЦ на дорогах с 8 до 20?
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