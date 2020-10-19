Додано: Чет 22 жов, 2020 11:30

airmax78 написав: Vlad442 написав: adeges написав: какая у барышни альтернатива? жить в том протекающем г-а-вне, которое ей устроила первая группа строителей? какая у барышни альтернатива? жить в том протекающем г-а-вне, которое ей устроила первая группа строителей?

Снизить запросы к уровню ремонта, не идти на поводу у дизайнеров и использовать простые стандартные технические решения.

Обращаться к независимым специалистам за проектом и надзором. Снизить запросы к уровню ремонта, не идти на поводу у дизайнеров и использовать простые стандартные технические решения.

С ОЛХ? С ОЛХ?

Почему?Я, например, не раз встречал такую схему - проект делает либо дизайнер совместно с архитектором, либо архитектор (таки есть разница). Работы выполняет независимый от проектанта прораб - он также оценивает проект с технической точки зрения. Прораба-же контролирует архитектор на предмет соответствия работ проекту (то есть архнадзор) и тн "представитель заказчика" - как правило, это также человек с высшим строительным образованием и опытом работы ИТР. Фактически, это копия в миниатюре схемы работы на больших объектах. Представитель заказчика - это функция ПТО заказчика.Конечно, есть вероятность что и архитектор и прораб и "представитель заказчика" "договорятся", но когда на объекте они сходятся впервые и начинают работать с заказчиком на разных этапах, то это весьма затруднительно. Когда прораба приводит дизайнер или наоборот, то они зависят друг от друга. Будут покрывать косяки один другого и воровство.А на одном объекте, принадлежавшем, кстати, миллионеру из мацквы, функцию "представителей заказчика" выполняли сурового вида ребята, такое впечатление, что они телепортировались из 90-х. И там заварилась с прорабом история. Он там конечно накосячил серьезно, но я его больше никогда не видел. Даже страшно представит, что с ним могли сделать.