Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:.. 3. У наших людей нет привычки накопления. ..
наши где-то посередине между прижимистыми немцами и расточительными америкосами, которые заранее проели завтрашний день
Не знаю как насчет немцев, а насчет американцев - я не стал-бы так категорично. Это расхожее у нас заблуждение. Разные конечно есть, но большинство, выходят на пенсию с туевой хучей денег и несколькими пенсионными потоками. Кроме того, жить расточительно им мешает кредит скор, это такая штука, что если твои доходы недостаточно высоки для твоих расходов, то твой рейтинг понижается. а понизившийся рейтинг мешает получить дополнительные займы, вынуждает брать машину под более высокие %%, создает проблемы при смене жилья. Если-же Вы о том, что американцы живут в мортгидже, ездят на кредитных или вовсе лизинговых машинах и всюду расплачиваются кредитками, то это святая правда. Только, в отличии от Украины, это ВЫГОДНО, УДОБНО и БОЛЕЕ БЕЗОПАСНО чем жить в своем, ездить на своей машине и расплачиваться дебитовой или кэшем.
airmax78 написав: Последним в эту квартиру придет Алексей Земсков. Все нах сдерет, поклеит обои под покраску и сделает пластиковые откосы.
Нет, чтобы уж точно пробить дно, последними приедут делать ремонт спецы из "Один за сто годин". После съемок они пол-часа поунижают владельца за криворукость и, выполнив свою нелегкую миссию, растворятся в тумане.
Если барышню вдруг не расчленит топором сосед за бесконечный ремонт, то она по пьяни навернется с лестницы и сломает шею.
100% То же самое подумал, когда увидел переделанную лестницу без перил.
rjkz написав: Хочу обратить внимание, что дизайнер ведет блог именно как дизайнер - он показывает косяки внешнего проявления и то, что обнаружили рабочие и какие дизайнерские решения он хочет изменить или воплотить свои. Но ни слова не сказано что и почему сделано неправильно с точки зрения технологии. А там много косяков. И как минимум 1 косяк он собирается повторить. Ждем сериал - "Переделка ремонта в квартире Самбурской".
ЗЫ: то что первый ремонт делали рамшаны-джамшуды - очевидно, но некомпетентность этого дизигнера налицо. Надеюсь прораб не такой профан. ЗЫЫ: Кстати, насчет того, что стена за шкафом завалена - это вполне может быть, но и шкаф поставлен рукож0пами - может он неровно стоит? ЗЫЫЫ: Барышню поимели один раз строители, сейчас ее ЯВНО разводят на полный ремонт и дизайн-проект. В общем, ее квартира превращается в МЕСТОимения. ЗЫЫЫЫ: Если у нее дофига бабок и она готова их тратить столько раз сколько ей скажет смазливый дизигнер, то может ей это нравится?
какая у барышни альтернатива? жить в том протекающем г-а-вне, которое ей устроила первая группа строителей?
Вот этого я не говорил. Но, если ей и во второй раз сделают г.но, то я не удивлюсь. В подходе дезигнера увидел к этому предпосылки. Если-бы блог вел прораб этого дезигнера, то может быть сказал-бы определенней. Как минимум, один косяк он уже заложил в будущий ремонт. Первый ремонт с точки зрения дизайна небезупречен, но барышня-же его, очевидно, подписала. Значит он ей чем-то нравится. Он-же обс.ырает не только качество ремонта и материалов, но и сам проект. И тулит свой. Я понимаю, что в мацкве у актеров уровня Самбурской доходы очень высокие, но и совесть надо-бы поиметь надо . Первый прораб, конечно, тупо украл больше половины...как минимум... стоимости ремонта и на материалах и на работах и на рабочих.
adeges написав:какая у барышни альтернатива? жить в том протекающем г-а-вне, которое ей устроила первая группа строителей?
Снизить запросы к уровню ремонта, не идти на поводу у дизайнеров и использовать простые стандартные технические решения. Обращаться к независимым специалистам за проектом и надзором.
С ОЛХ?
Почему? Я, например, не раз встречал такую схему - проект делает либо дизайнер совместно с архитектором, либо архитектор (таки есть разница). Работы выполняет независимый от проектанта прораб - он также оценивает проект с технической точки зрения. Прораба-же контролирует архитектор на предмет соответствия работ проекту (то есть архнадзор) и тн "представитель заказчика" - как правило, это также человек с высшим строительным образованием и опытом работы ИТР. Фактически, это копия в миниатюре схемы работы на больших объектах. Представитель заказчика - это функция ПТО заказчика. Конечно, есть вероятность что и архитектор и прораб и "представитель заказчика" "договорятся", но когда на объекте они сходятся впервые и начинают работать с заказчиком на разных этапах, то это весьма затруднительно. Когда прораба приводит дизайнер или наоборот, то они зависят друг от друга. Будут покрывать косяки один другого и воровство. А на одном объекте, принадлежавшем, кстати, миллионеру из мацквы, функцию "представителей заказчика" выполняли сурового вида ребята, такое впечатление, что они телепортировались из 90-х. И там заварилась с прорабом история. Он там конечно накосячил серьезно, но я его больше никогда не видел. Даже страшно представит, что с ним могли сделать.
rjkz написав: Почему? Я, например, не раз встречал такую схему - проект делает либо дизайнер совместно с архитектором, либо архитектор (таки есть разница). Работы выполняет независимый от проектанта прораб - он также оценивает проект с технической точки зрения. Прораба-же контролирует архитектор на предмет соответствия работ проекту (то есть архнадзор) и тн "представитель заказчика" - как правило, это также человек с высшим строительным образованием и опытом работы ИТР. Фактически, это копия в миниатюре схемы работы на больших объектах. Представитель заказчика - это функция ПТО заказчика. Конечно, есть вероятность что и архитектор и прораб и "представитель заказчика" "договорятся", но когда на объекте они сходятся впервые и начинают работать с заказчиком на разных этапах, то это весьма затруднительно. Когда прораба приводит дизайнер или наоборот, то они зависят друг от друга. Будут покрывать косяки один другого и воровство. А на одном объекте, принадлежавшем, кстати, миллионеру из мацквы, функцию "представителей заказчика" выполняли сурового вида ребята, такое впечатление, что они телепортировались из 90-х. И там заварилась с прорабом история. Он там конечно накосячил серьезно, но я его больше никогда не видел. Даже страшно представит, что с ним могли сделать.
Мой коллега так делал ремонт, только без дизайнера. Я не знаю, может, конечно, там меньше украли, но результат в плане явных косяков, заметных невооруженным глазом, был не очень. Про дизайн вообще молчу.