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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5457545854595460>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:31

  airmax78 написав:
  Клаус написав:Никонов про: финлизинг под 7%, офисам-быть, аркадовцам - доплачивать и мн.др.
https://www.youtube.com/watch?v=jyWYR0ChqjU&t=25s

Да понятно уже. Удаленка не пройдет. Время от времени выбираюсь в город. Если столько людей на удаленке, то откуда этот лютый ПЦ на дорогах с 8 до 20?

дороги "ремонтуються" - невже не видно?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:40

Ну що пацани,почалося?

За УКО "готова" кавалірка 12куе, 17м2.
А в центрі Ірпеня за 5хв від "Білого дому" та рейкового транспорту за майже готова 1к 35м2 за 29куе. Акція!

Летим !
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:42

  flyman написав:Ну що пацани,почалося?

За УКО "готова" кавалірка 12куе, 17м2.
А в центрі Ірпеня за 5хв від "Білого дому" та рейкового транспорту за майже готова 1к 35м2 за 29куе. Акція!

Летим !


Куди летим?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:42

  flyman написав:Ну що пацани,почалося?

За УКО "готова" кавалірка 12куе, 17м2.
А в центрі Ірпеня за 5хв від "Білого дому" та рейкового транспорту за майже готова 1к 35м2 за 29куе. Акція!

Летим !

Уря!
Питання в тому, що далі?
Де взяти квартирантів?
І скільки вони будуть платити за "майже готову"?
3 000 грн?
Чи 2 000 грн???

Ціни КРЖН почнуть валитись з Прикиївських Єпенів, що й спостерігаємо.

На мою думку, 29 000 без ремонту в Єпенях - вельми дорого.
Красна ціна 20 000, для небагатої публіки, яка може дозволити собі щоденно стояти в автокорках 2-3 години :lol:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 22 жов, 2020 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:За УКО "готова" кавалірка 12куе, 17м2

А пруфи є? Чи це самострой?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:45

  airmax78 написав:
  Клаус написав:Никонов про: финлизинг под 7%, офисам-быть, аркадовцам - доплачивать и мн.др.
https://www.youtube.com/watch?v=jyWYR0ChqjU&t=25s

Да понятно уже. Удаленка не пройдет. Время от времени выбираюсь в город. Если столько людей на удаленке, то откуда этот лютый ПЦ на дорогах с 8 до 20?

Вы наверное на троллейбусе выбираетесь в город?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:10

  plugatyrev написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:2009-2013 - уже очень близко цены. Но, от объекта зависит, конечно.


Влажные мечты. В лучшем случае текущие цены - это 80% от цен 2009-2013 гг, в худшем - 60%. Мой дом - один из самых ликвидных вариантов тех лет - дисконтируется на сегодня процентов на 30 с гарантией.

PS: а впереди еще и коррекция роста 2016-2019 гг

инфляцию доллара забыл посчитать..


В Украине ее нет. С 2008-го покупательная способность доллара по абсолютному большинству товаров и услуг только укрепляется
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:14

  Клаус написав:Никонов про: финлизинг под 7%, офисам-быть, аркадовцам - доплачивать и мн.др.
https://www.youtube.com/watch?v=jyWYR0ChqjU&t=25s


Пчела о меде
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:22

  zРадио написав:В Украине ее нет. С 2008-го покупательная способность доллара по абсолютному большинству товаров и услуг только укрепляется

Демография, джапанизация экономики?
Не?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:32

  UA написав:
  zРадио написав:В Украине ее нет. С 2008-го покупательная способность доллара по абсолютному большинству товаров и услуг только укрепляется

Демография, джапанизация экономики?
Не?


Скорее аргентинизация с маниакальной исполнительностью ) Для джапанизации у нас слишком низкая точка наклонного движения. Впрочем, если в ближайшее время не увеличить денежную массу, опустив гривну до 32-35 за доллар, то по форме процессы в экономике могут повторить японскую болезнь
zРадио
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  #<1 ... 5457545854595460>
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