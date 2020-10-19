Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Тогда ссаная гостинка на Лесном стоила 110 тыс долларов. Сейчас - 30 тыс. Ее аренда в 2009-2013 гг составляла 350 долларов, 2014-2016 гг - 150, 2017-2018 гг - 250, 2019-й - 300, 2020-й - 250. Считайте...
пруфы дадите?)
Не было такого. По три с лишним за метр на окраине Печёрского района кирпичный хрущ в 2008м уходил, и под ипотеку, а не на закопку лишних 10ти пачек и под аренду, это Шапо даже писал про свой дом, сосед у него вроде так продал наследство. Пять почти за метр на Лесном - это разве что коммерция какая и только под игровые автоматы в центре транспортного узла там в ипенях.
В этих 8 минутах https://youtu.be/jyWYR0ChqjU?t=2748 много чего интересного. Например о том, что 30-40% себестоимости-неофициальные затраты. Преувеличивает? Интересно, чьи это затраты-ФСИ или подрядчика? Потому что если ФСИ, то понятно, почему Никонов не хочет платить налог на прибыль с ФСИ: с каких делов платить налог, если понесены затраты, а прибыль они не уменьшают, то есть завышенная база налогообложения. Исходя из того, что он пророчит увеличение стоимости жилья в 1,5 раза от введения НДС и налога на прибыль для ФСИ, 20 % и 18%, прихожу к выводу, что на ФСИ зависает наценка в 34%, добавленная к себестоимости от подрядчика
барабашов написав:Пять почти за метр на Лесном - это разве что коммерция какая и только под игровые автоматы в центре транспортного узла там в ипенях.
Почему Вы считаете, что гостинка должна быть 20-23 метра? Я жил в однухе в доме, где только однухи и были, то есть гостинка, 38 метров.
Гостинка обычно представляет собой многоэтажное (от 3 до 16 этажей) панельное или кирпичное здание. На этаже обычно располагается большое число квартир — от 10 до 40 (на иллюстрации к статье 44 комнаты); гостинки обычно состоят из одной секции, хотя нередки и многосекционные гостинки, обычно 5-этажные. Подобные дома строились для работников промышленных предприятий, крупных производств как временное жильё в цепочке «общежитие — гостинка — полнометражная квартира».
Массовое строительство домов с квартирами и комнатами гостиничного типа в СССР началось в 1960—70-е гг. Существует два типа гостинок — квартирные и комнатные. Квартирная гостинка включает в себя жилую комнату (12—18 м2), небольшую кухню (4—6 м2), прихожую и санузел. Такие дома можно поделить на два типа, в зависимости от площади жилой комнаты. Нередко в таких квартирах встречается и балкон (лоджия) на всю квартиру. Второй тип гостинок — дома с комнатами гостиничного типа. Эти дома состоят не из квартир, а из комнат с кухонной нишей в прихожей и совмещенным санузлом с сидячей ванной.