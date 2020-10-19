Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Тогда ссаная гостинка на Лесном стоила 110 тыс долларов. Сейчас - 30 тыс. Ее аренда в 2009-2013 гг составляла 350 долларов, 2014-2016 гг - 150, 2017-2018 гг - 250, 2019-й - 300, 2020-й - 250. Считайте...
пруфы дадите?)
Не было такого. По три с лишним за метр на окраине Печёрского района кирпичный хрущ в 2008м уходил, и под ипотеку, а не на закопку лишних 10ти пачек и под аренду, это Шапо даже писал про свой дом, сосед у него вроде так продал наследство. Пять почти за метр на Лесном - это разве что коммерция какая и только под игровые автоматы в центре транспортного узла там в ипенях.
В этих 8 минутах https://youtu.be/jyWYR0ChqjU?t=2748 много чего интересного. Например о том, что 30-40% себестоимости-неофициальные затраты. Преувеличивает? Интересно, чьи это затраты-ФСИ или подрядчика? Потому что если ФСИ, то понятно, почему Никонов не хочет платить налог на прибыль с ФСИ: с каких делов платить налог, если понесены затраты, а прибыль они не уменьшают, то есть завышенная база налогообложения. Исходя из того, что он пророчит увеличение стоимости жилья в 1,5 раза от введения НДС и налога на прибыль для ФСИ, 20 % и 18%, прихожу к выводу, что на ФСИ зависает наценка в 34%, добавленная к себестоимости от подрядчика
барабашов написав:Пять почти за метр на Лесном - это разве что коммерция какая и только под игровые автоматы в центре транспортного узла там в ипенях.
Почему Вы считаете, что гостинка должна быть 20-23 метра? Я жил в однухе в доме, где только однухи и были, то есть гостинка, 38 метров.
Гостинка обычно представляет собой многоэтажное (от 3 до 16 этажей) панельное или кирпичное здание. На этаже обычно располагается большое число квартир — от 10 до 40 (на иллюстрации к статье 44 комнаты); гостинки обычно состоят из одной секции, хотя нередки и многосекционные гостинки, обычно 5-этажные. Подобные дома строились для работников промышленных предприятий, крупных производств как временное жильё в цепочке «общежитие — гостинка — полнометражная квартира».
Массовое строительство домов с квартирами и комнатами гостиничного типа в СССР началось в 1960—70-е гг. Существует два типа гостинок — квартирные и комнатные. Квартирная гостинка включает в себя жилую комнату (12—18 м2), небольшую кухню (4—6 м2), прихожую и санузел. Такие дома можно поделить на два типа, в зависимости от площади жилой комнаты. Нередко в таких квартирах встречается и балкон (лоджия) на всю квартиру. Второй тип гостинок — дома с комнатами гостиничного типа. Эти дома состоят не из квартир, а из комнат с кухонной нишей в прихожей и совмещенным санузлом с сидячей ванной.
zРадио написав:Тогда ссаная гостинка на Лесном стоила 110 тыс долларов. Сейчас - 30 тыс. Ее аренда в 2009-2013 гг составляла 350 долларов, 2014-2016 гг - 150, 2017-2018 гг - 250, 2019-й - 300, 2020-й - 250. Считайте...
пруфы дадите?)
Не было такого. По три с лишним за метр на окраине Печёрского района кирпичный хрущ в 2008м уходил, и под ипотеку, а не на закопку лишних 10ти пачек и под аренду, это Шапо даже писал про свой дом, сосед у него вроде так продал наследство. Пять почти за метр на Лесном - это разве что коммерция какая и только под игровые автоматы в центре транспортного узла там в ипенях.
В силу того, что пруфов не найдешь уже даже в гугл-кэш, единственный вариант - фотографии Авизо. Прошу помощи rjkz и BIGor - кажется, именно они давали их сюда. Заранее благодарен )
PS: почему настаиваю - брат жил в такой арендованной, пока ее хозяин не попросил его съехать в связи с продажей. Была это весна 2008-го. Почему помню - пришлось на месяц приютить брата у себя, тоже на арендованной ))
PPS: удачливым того хозяина не назовешь - деньги пошли на первый взнос по кредиту на новострой на Днепровской Набережной. Долларовому, евровому, франковому - история умалчивает, можно только догадываться
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 22 жов, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Потрудитесь перечислить категории, если настаиваете. Я сходу могу назвать только одну - услуги ЖКХ. Правда, и это к инфляции доллара не имеет никакого отношения, поскольку энергоносители никогда после 2008-го и близко не приближались к ценовым пикам. Это было попросту антисоциальное решение чиновников, монетизировавших монопольный статус поставщиков этих услуг
Потрудитесь перечислить категории, если настаиваете. Я сходу могу назвать только одну - услуги ЖКХ. Правда, и это к инфляции доллара не имеет никакого отношения, поскольку энергоносители никогда после 2008-го и близко не приближались к ценовым пикам. Это было попросту антисоциальное решение чиновников, монетизировавших монопольный статус поставщиков этих услуг
Украина страна нетто-импортер или нетто-экспортер? продавая на внешние рынки сырье или продукцию примитивного передела с мизерной добавленной стоимостью и покупая айфоны хуавеи и прочие бмв и добавленной стоимостью в 200-300% отрицать инфляцию зарубежных валют и ее влияние на экономику сырьевой страны может только эскапист
Востаннє редагувалось plugatyrev в Чет 22 жов, 2020 14:26, всього редагувалось 1 раз.
Потрудитесь перечислить категории, если настаиваете. Я сходу могу назвать только одну - услуги ЖКХ. Правда, и это к инфляции доллара не имеет никакого отношения, поскольку энергоносители никогда после 2008-го и близко не приближались к ценовым пикам. Это было попросту антисоциальное решение чиновников, монетизировавших монопольный статус поставщиков этих услуг
ОМГ... Еще 3-5 лет "социальных" тарифов на тепло, газ, электроэнергию, воду и ходили бы в лес по дрова чтобы согреться и к Днепру, чтобы помыться.