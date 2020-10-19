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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5458545954605461>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:36

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Тогда ссаная гостинка на Лесном стоила 110 тыс долларов. Сейчас - 30 тыс. Ее аренда в 2009-2013 гг составляла 350 долларов, 2014-2016 гг - 150, 2017-2018 гг - 250, 2019-й - 300, 2020-й - 250. Считайте...

пруфы дадите?)

Не было такого.
По три с лишним за метр на окраине Печёрского района кирпичный хрущ в 2008м уходил, и под ипотеку, а не на закопку лишних 10ти пачек и под аренду, это Шапо даже писал про свой дом, сосед у него вроде так продал наследство.
Пять почти за метр на Лесном - это разве что коммерция какая и только под игровые автоматы в центре транспортного узла там в ипенях.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:43

  UA написав:
  zРадио написав:В Украине ее нет. С 2008-го покупательная способность доллара по абсолютному большинству товаров и услуг только укрепляется

Демография, джапанизация экономики?
Не?

Что такое "джапанизация"?
И цены запредельные не падают, и доходы мизерные не растут, и выпить литр сакэ под "Кровавый спорт" сильно хО?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:44

  zРадио написав:
  Клаус написав:Никонов про: финлизинг под 7%, офисам-быть, аркадовцам - доплачивать и мн.др.
https://www.youtube.com/watch?v=jyWYR0ChqjU&t=25s


Пчела о меде

В этих 8 минутах
https://youtu.be/jyWYR0ChqjU?t=2748
много чего интересного.
Например о том, что 30-40% себестоимости-неофициальные затраты. Преувеличивает?
Интересно, чьи это затраты-ФСИ или подрядчика? Потому что если ФСИ, то понятно, почему Никонов не хочет платить налог на прибыль с ФСИ: с каких делов платить налог, если понесены затраты, а прибыль они не уменьшают, то есть завышенная база налогообложения.
Исходя из того, что он пророчит увеличение стоимости жилья в 1,5 раза от введения НДС и налога на прибыль для ФСИ, 20 % и 18%, прихожу к выводу, что на ФСИ зависает наценка в 34%, добавленная к себестоимости от подрядчика
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Пять почти за метр на Лесном - это разве что коммерция какая и только под игровые автоматы в центре транспортного узла там в ипенях.

Почему Вы считаете, что гостинка должна быть 20-23 метра?
Я жил в однухе в доме, где только однухи и были, то есть гостинка, 38 метров.

Гостинка обычно представляет собой многоэтажное (от 3 до 16 этажей) панельное или кирпичное здание. На этаже обычно располагается большое число квартир — от 10 до 40 (на иллюстрации к статье 44 комнаты); гостинки обычно состоят из одной секции, хотя нередки и многосекционные гостинки, обычно 5-этажные. Подобные дома строились для работников промышленных предприятий, крупных производств как временное жильё в цепочке «общежитие — гостинка — полнометражная квартира».

Массовое строительство домов с квартирами и комнатами гостиничного типа в СССР началось в 1960—70-е гг. Существует два типа гостинок — квартирные и комнатные. Квартирная гостинка включает в себя жилую комнату (12—18 м2), небольшую кухню (4—6 м2), прихожую и санузел. Такие дома можно поделить на два типа, в зависимости от площади жилой комнаты. Нередко в таких квартирах встречается и балкон (лоджия) на всю квартиру. Второй тип гостинок — дома с комнатами гостиничного типа. Эти дома состоят не из квартир, а из комнат с кухонной нишей в прихожей и совмещенным санузлом с сидячей ванной.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:53

  барабашов написав:
  UA написав:
  zРадио написав:В Украине ее нет. С 2008-го покупательная способность доллара по абсолютному большинству товаров и услуг только укрепляется

Демография, джапанизация экономики?
Не?

Что такое "джапанизация"?
И цены запредельные не падают, и доходы мизерные не растут, и выпить литр сакэ под "Кровавый спорт" сильно хО?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BA%D0%B0)
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:09

  барабашов написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:Тогда ссаная гостинка на Лесном стоила 110 тыс долларов. Сейчас - 30 тыс. Ее аренда в 2009-2013 гг составляла 350 долларов, 2014-2016 гг - 150, 2017-2018 гг - 250, 2019-й - 300, 2020-й - 250. Считайте...

пруфы дадите?)

Не было такого.
По три с лишним за метр на окраине Печёрского района кирпичный хрущ в 2008м уходил, и под ипотеку, а не на закопку лишних 10ти пачек и под аренду, это Шапо даже писал про свой дом, сосед у него вроде так продал наследство.
Пять почти за метр на Лесном - это разве что коммерция какая и только под игровые автоматы в центре транспортного узла там в ипенях.


В силу того, что пруфов не найдешь уже даже в гугл-кэш, единственный вариант - фотографии Авизо. Прошу помощи rjkz и BIGor - кажется, именно они давали их сюда. Заранее благодарен )

PS: почему настаиваю - брат жил в такой арендованной, пока ее хозяин не попросил его съехать в связи с продажей. Была это весна 2008-го. Почему помню - пришлось на месяц приютить брата у себя, тоже на арендованной ))

PPS: удачливым того хозяина не назовешь - деньги пошли на первый взнос по кредиту на новострой на Днепровской Набережной. Долларовому, евровому, франковому - история умалчивает, можно только догадываться :roll:
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 22 жов, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:09

zРадио
– Видишь суслика?

– Нет.

– Вот и я не вижу. А он есть.(с)
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:16

  plugatyrev написав:zРадио
– Видишь суслика?

– Нет.

– Вот и я не вижу. А он есть.(с)


Имя, сестГа, имя (с) :D

Потрудитесь перечислить категории, если настаиваете. Я сходу могу назвать только одну - услуги ЖКХ. Правда, и это к инфляции доллара не имеет никакого отношения, поскольку энергоносители никогда после 2008-го и близко не приближались к ценовым пикам. Это было попросту антисоциальное решение чиновников, монетизировавших монопольный статус поставщиков этих услуг
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:20

  zРадио написав:
  plugatyrev написав:zРадио
– Видишь суслика?

– Нет.

– Вот и я не вижу. А он есть.(с)


Имя, сестГа, имя (с) :D

Потрудитесь перечислить категории, если настаиваете. Я сходу могу назвать только одну - услуги ЖКХ. Правда, и это к инфляции доллара не имеет никакого отношения, поскольку энергоносители никогда после 2008-го и близко не приближались к ценовым пикам. Это было попросту антисоциальное решение чиновников, монетизировавших монопольный статус поставщиков этих услуг
Украина страна нетто-импортер или нетто-экспортер?
продавая на внешние рынки сырье или продукцию примитивного передела с мизерной добавленной стоимостью и покупая айфоны хуавеи и прочие бмв и добавленной стоимостью в 200-300% отрицать инфляцию зарубежных валют и ее влияние на экономику сырьевой страны может только эскапист
Востаннє редагувалось plugatyrev в Чет 22 жов, 2020 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:23

  zРадио написав:
  plugatyrev написав:zРадио
– Видишь суслика?

– Нет.

– Вот и я не вижу. А он есть.(с)


Имя, сестГа, имя (с) :D

Потрудитесь перечислить категории, если настаиваете. Я сходу могу назвать только одну - услуги ЖКХ. Правда, и это к инфляции доллара не имеет никакого отношения, поскольку энергоносители никогда после 2008-го и близко не приближались к ценовым пикам. Это было попросту антисоциальное решение чиновников, монетизировавших монопольный статус поставщиков этих услуг

ОМГ... Еще 3-5 лет "социальных" тарифов на тепло, газ, электроэнергию, воду и ходили бы в лес по дрова чтобы согреться и к Днепру, чтобы помыться.
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