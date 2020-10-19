Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Потрудитесь перечислить категории, если настаиваете. Я сходу могу назвать только одну - услуги ЖКХ. Правда, и это к инфляции доллара не имеет никакого отношения, поскольку энергоносители никогда после 2008-го и близко не приближались к ценовым пикам. Это было попросту антисоциальное решение чиновников, монетизировавших монопольный статус поставщиков этих услуг
ОМГ... Еще 3-5 лет "социальных" тарифов на тепло, газ, электроэнергию, воду и ходили бы в лес по дрова чтобы согреться и к Днепру, чтобы помыться.
не надо скиглити, у тебя в штробах хорошая заначка примазана
zРадио написав:.. PS: почему настаиваю - брат жил в такой арендованной, пока ее хозяин не попросил его съехать в связи с продажей. Была это весна 2008-го. Почему помню - пришлось на месяц приютить брата у себя, тоже на арендованной ))
PPS: удачливым того хозяина не назовешь - деньги пошли на первый взнос по кредиту на новострой на Днепровской Набережной. Долларовому, евровому, франковому - история умалчивает, можно только догадываться
ну, у меня дружбан-неудачник тоже вляпался в начале 2008 в халепу с самой что ни на есть гостинкой на Венике стоимостью 83000 баксов, при том, что кредит был номинирован в швейцарских франках, в Надра-банке. Для первого взноса (1/2) он продал треху в Запорожье. При сопоставимых локациях (чигиря) разница в 30 тыс. настораживает. Возможно, на Лесном был дизигнерский ремонт
plugatyrev написав:Украина страна нетто-импортер или нетто-экспортер? продавая на внешние рынки сырье или продукцию примитивного передела с мизерной добавленной стоимостью и покупая айфоны хуавеи и прочие бмв и добавленной стоимостью в 200-300% отрицать инфляцию зарубежных валют и ее влияние на экономику сырьевой страны может только эскапист
Хоспадя, какая чушь Ну причем здесь это? Хотели блеснуть умом, да не на того напоролись? Речь не о добавленной стоимости, а конечной, причем в динамике! Как будто до 2008-го года мы не импортировали сложные продукты, а сами для себя производили все. Посмотрите на динамику средней валютной стоимости импортируемых смартфонов и автомобилей - она отрицательная!
Или приводите список категорий (если заморочиться, то, кроме ЖКХ, найти можно - сам вам уже помогаю), или слив засчитан!
zРадио написав:В силу того, что пруфов не найдешь уже даже в гугл-кэш, единственный вариант - фотографии Авизо. Прошу помощи rjkz и BIGor - кажется, именно они давали их сюда. Заранее благодарен )
PS: почему настаиваю - брат жил в такой арендованной, пока ее хозяин не попросил его съехать в связи с продажей. Была это весна 2008-го. Почему помню - пришлось на месяц приютить брата у себя, тоже на арендованной ))
PPS: удачливым того хозяина не назовешь - деньги пошли на первый взнос по кредиту на новострой на Днепровской Набережной. Долларовому, евровому, франковому - история умалчивает, можно только догадываться
plugatyrev написав:Украина страна нетто-импортер или нетто-экспортер? продавая на внешние рынки сырье или продукцию примитивного передела с мизерной добавленной стоимостью и покупая айфоны хуавеи и прочие бмв и добавленной стоимостью в 200-300% отрицать инфляцию зарубежных валют и ее влияние на экономику сырьевой страны может только эскапист
Хоспадя, какая чушь Ну причем здесь это? Хотели блеснуть умом, да не на того напоролись? Речь не о добавленной стоимости, а конечной, причем в динамике! Как будто до 2008-го года мы не импортировали сложные продукты, а сами для себя производили все. Посмотрите на динамику средней валютной стоимости импортируемых смартфонов и автомобилей - она отрицательная!
Или приводите список категорий (если заморочиться, то, кроме ЖКХ, найти можно - сам вам уже помогаю), или слив засчитан!
adeges написав:какая у барышни альтернатива? жить в том протекающем г-а-вне, которое ей устроила первая группа строителей?
Снизить запросы к уровню ремонта, не идти на поводу у дизайнеров и использовать простые стандартные технические решения. Обращаться к независимым специалистам за проектом и надзором.
С ОЛХ?
На ОЛХ они разные есть - и хорошие, и плохие. И даже те, что у Вас работают - они тоже бывали на ОЛХ. Только если бы Вы напрямую их оттуда выцепили и отфильтровали от плохих, то они бы делали по одной цене, а так их выковырял оттуда Ваш прораб и для Вас все обходится по ЕГО(прораба) цене. И помимо того, что прораб дерет Вас на материалах и объемах, имеет еще и разницу между стоимостью работ.
airmax78 написав:Еще 3-5 лет "социальных" тарифов на тепло, газ, электроэнергию, воду и ходили бы в лес по дрова чтобы согреться и к Днепру, чтобы помыться.
а чё, повышенные тарифы пошли на модернизацию магистральных энергосетей и локальных теплосетей в городе?
Не, они в первую очередь пошли на оплату газа, угля, на срочный ремонт. Если бы тарифы оставались социальными - газа бы давно для населения не было. А при прорыве трубы или отключении электроэнергии можно было бы только размещать посты в ФБ в надежде на сочувствие.
Damien написав:На ОЛХ они разные есть - и хорошие, и плохие. И даже те, что у Вас работают - они тоже бывали на ОЛХ. Только если бы Вы напрямую их оттуда выцепили и отфильтровали от плохих, то они бы делали по одной цене, а так их выковырял оттуда Ваш прораб и для Вас все обходится по ЕГО(прораба) цене. И помимо того, что прораб дерет Вас на материалах и объемах, имеет еще и разницу между стоимостью работ.
Я знаю. В теории все элементарно просто. "Ремонт - это просто" (Самбурская (или UA?) - уже не помню).