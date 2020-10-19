Додано: Чет 22 жов, 2020 15:05

airmax78 написав: Vlad442 написав: adeges написав: какая у барышни альтернатива? жить в том протекающем г-а-вне, которое ей устроила первая группа строителей? какая у барышни альтернатива? жить в том протекающем г-а-вне, которое ей устроила первая группа строителей?

Снизить запросы к уровню ремонта, не идти на поводу у дизайнеров и использовать простые стандартные технические решения.

Обращаться к независимым специалистам за проектом и надзором. Снизить запросы к уровню ремонта, не идти на поводу у дизайнеров и использовать простые стандартные технические решения.

С ОЛХ? С ОЛХ?

На ОЛХ они разные есть - и хорошие, и плохие. И даже те, что у Вас работают - они тоже бывали на ОЛХ. Только если бы Вы напрямую их оттуда выцепили и отфильтровали от плохих, то они бы делали по одной цене, а так их выковырял оттуда Ваш прораб и для Вас все обходится по ЕГО(прораба) цене. И помимо того, что прораб дерет Вас на материалах и объемах, имеет еще и разницу между стоимостью работ.