Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Интересное фото с газеты, прикинул что если б кто-то купил в 2007 гостинку на лесном за 65000 и сдавал её за 150 уе то уже отбил бы почти 24000
За 13 років - 24 000 $))) Досягнення(((( Різниця 65000-24000=41000. Зараз ця гостінка на Лісовому - коштує не більше 30 000 $. Тобто персонаж за 13 років здачі в оренду (!!!) мав би збиток 11 000 $ в порівнянням, якби ці гроші просто тупо лежали у нього під грушею.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
заявив голова Держгеокадастру Роман Лещенко в інтерв’ю «Економічній правді».
За його словами, мали місце два основні типи втручань в кадастр: зміна цільового призначення землі з комерційного призначення на промислове та зміна контурів і розмірів земельних ділянок.
Наприклад, є торговий центр у Києві, який сплачує податки, зокрема земельний, як комерційний об’єкт. Податкова в автоматичному режимі за номером КВЕД виставляє йому рахунок на оплату податків через державне казначейство, частина яких сплачується до місцевого бюджету. У великих містах відбулася зміна статусу об’єкта з комерційного призначення на промислове і бюджет втрачав більше половини доходів за земельним податком”, – розповів Лещенко.
На днях общался с одним банком. Еще раз убедился, что мое понимание происходящего где-то недалеко от истины. В 2008м отгребали все. В этот кризис многие остаются в шоколаде + таких дешевых кредитов для бизнеса как сейчас не было еще никогда в истории Украины.
airmax78 написав:Еще 3-5 лет "социальных" тарифов на тепло, газ, электроэнергию, воду и ходили бы в лес по дрова чтобы согреться и к Днепру, чтобы помыться.
а чё, повышенные тарифы пошли на модернизацию магистральных энергосетей и локальных теплосетей в городе?
Не, они в первую очередь пошли на оплату газа, угля, на срочный ремонт. Если бы тарифы оставались социальными - газа бы давно для населения не было. А при прорыве трубы или отключении электроэнергии можно было бы только размещать посты в ФБ в надежде на сочувствие.
Поговори-поговори - одна управляющая компания НАК Нефтегаз без дочек, на которой не висит ничего, кроме админки, жрет 4 млрд грн в год. А до прихода коболевых и набсоросоветов - 600 млн в год
Serg-ik написав:а чё, повышенные тарифы пошли на модернизацию магистральных энергосетей и локальных теплосетей в городе?
Не, они в первую очередь пошли на оплату газа, угля, на срочный ремонт. Если бы тарифы оставались социальными - газа бы давно для населения не было. А при прорыве трубы или отключении электроэнергии можно было бы только размещать посты в ФБ в надежде на сочувствие.
Поговори-поговори - одна управляющая компания НАК Нефтегаз без дочек, на которой не висит ничего, кроме админки, жрет 4 млрд грн в год. А до прихода коболевых и набсоросоветов - 600 млн в год
До прихода коболевых 600 млн в год официально и 40 ярдов расходилось по карманам через схемы. Зрадио, не туда копаешь.
airmax78 написав:На днях общался с одним банком. Еще раз убедился, что мое понимание происходящего где-то недалеко от истины. В 2008м отгребали все. В этот кризис многие остаются в шоколаде + таких дешевых кредитов для бизнеса как сейчас не было еще никогда в истории Украины.
А чье понимание далеко? Я тебе еще весной сказал, что не банковский сектор станет эпицентром кризиса - не потому, что молния не бьет в одну точку повторно, а потому что генералы всегда готовятся к прошлой войне. После 2008-го и 2014-го уже все так перебдели с резервами и системами контролей, что было бы странно, если бы банки снова накрылись медным тазом. В дополнение, их еще и подкормили с помощью ОВГЗ. То, что промышленность валится и импорт занимает все больше сегментов, (типа) нестрашно, то так и надо. Поглядим, насколько стойкой будет эта конструкция даже не в долгосрочном, а среднесрочном периоде...