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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 54605461546254635464>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:51

  Kostia написав:Интересное фото с газеты, прикинул что если б кто-то купил в 2007 гостинку на лесном за 65000 и сдавал её за 150 уе то уже отбил бы почти 24000

За 13 років - 24 000 $))) Досягнення((((
Різниця 65000-24000=41000.
Зараз ця гостінка на Лісовому - коштує не більше 30 000 $.
Тобто персонаж за 13 років здачі в оренду (!!!) мав би збиток 11 000 $ в порівнянням, якби ці гроші просто тупо лежали у нього під грушею.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:52

  Клаус написав:Никонов про: финлизинг под 7%, офисам-быть, аркадовцам - доплачивать и мн.др.
https://www.youtube.com/watch?v=jyWYR0ChqjU&t=25s


И вот такое: Роман Лещенко-умный парень
https://youtu.be/jyWYR0ChqjU?t=2966

и в то же время
заявив голова Держгеокадастру Роман Лещенко в інтерв’ю «Економічній правді».

За його словами, мали місце два основні типи втручань в кадастр: зміна цільового призначення землі з комерційного призначення на промислове та зміна контурів і розмірів земельних ділянок.

Наприклад, є торговий центр у Києві, який сплачує податки, зокрема земельний, як комерційний об’єкт. Податкова в автоматичному режимі за номером КВЕД виставляє йому рахунок на оплату податків через державне казначейство, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: частина яких сплачується до місцевого бюджету. У великих містах відбулася зміна статусу об’єкта з комерційного призначення на промислове і бюджет втрачав більше половини доходів за земельним податком”, – розповів Лещенко.

https://bigkyiv.com.ua/nevidomi-vtrucha ... v-milyard/
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:52

  Kostia написав:Интересное фото с газеты, прикинул что если б кто-то купил в 2007 гостинку на лесном за 65000 и сдавал её за 150 уе то уже отбил бы почти 24000

Если бы просто деньги на депо в Эксим положил, то имел бы сейчас минимум 200куе.
Повторюсь, но это трагедия для страны, когда ничего не деланье приносит гораздо лучший результат, чем инвестирование.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:06

  plugatyrev написав:помоги себе сам. т.к. ты уже слился


Это чья хамовитая учетка разморозилась? ) Кто там сейчас в бане?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На днях общался с одним банком. Еще раз убедился, что мое понимание происходящего где-то недалеко от истины. В 2008м отгребали все. В этот кризис многие остаются в шоколаде + таких дешевых кредитов для бизнеса как сейчас не было еще никогда в истории Украины.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:10

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Еще 3-5 лет "социальных" тарифов на тепло, газ, электроэнергию, воду и ходили бы в лес по дрова чтобы согреться и к Днепру, чтобы помыться.

а чё, повышенные тарифы пошли на модернизацию магистральных энергосетей и локальных теплосетей в городе?

Не, они в первую очередь пошли на оплату газа, угля, на срочный ремонт. Если бы тарифы оставались социальными - газа бы давно для населения не было. А при прорыве трубы или отключении электроэнергии можно было бы только размещать посты в ФБ в надежде на сочувствие.


Поговори-поговори - одна управляющая компания НАК Нефтегаз без дочек, на которой не висит ничего, кроме админки, жрет 4 млрд грн в год. А до прихода коболевых и набсоросоветов - 600 млн в год
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:17

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:а чё, повышенные тарифы пошли на модернизацию магистральных энергосетей и локальных теплосетей в городе?

Не, они в первую очередь пошли на оплату газа, угля, на срочный ремонт. Если бы тарифы оставались социальными - газа бы давно для населения не было. А при прорыве трубы или отключении электроэнергии можно было бы только размещать посты в ФБ в надежде на сочувствие.


Поговори-поговори - одна управляющая компания НАК Нефтегаз без дочек, на которой не висит ничего, кроме админки, жрет 4 млрд грн в год. А до прихода коболевых и набсоросоветов - 600 млн в год

До прихода коболевых 600 млн в год официально и 40 ярдов расходилось по карманам через схемы. Зрадио, не туда копаешь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:18

  airmax78 написав:На днях общался с одним банком. Еще раз убедился, что мое понимание происходящего где-то недалеко от истины. В 2008м отгребали все. В этот кризис многие остаются в шоколаде + таких дешевых кредитов для бизнеса как сейчас не было еще никогда в истории Украины.


А чье понимание далеко? Я тебе еще весной сказал, что не банковский сектор станет эпицентром кризиса - не потому, что молния не бьет в одну точку повторно, а потому что генералы всегда готовятся к прошлой войне. После 2008-го и 2014-го уже все так перебдели с резервами и системами контролей, что было бы странно, если бы банки снова накрылись медным тазом. В дополнение, их еще и подкормили с помощью ОВГЗ. То, что промышленность валится и импорт занимает все больше сегментов, (типа) нестрашно, то так и надо. Поглядим, насколько стойкой будет эта конструкция даже не в долгосрочном, а среднесрочном периоде...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:20

  airmax78 написав:Еще раз убедился, что мое понимание происходящего где-то недалеко от истины.

сам себя не похвалишь - день зря.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:21

  airmax78 написав:40 ярдов расходилось по карманам через схемы


По карманам пересичных они расходились в виде субсидий, гений. Тарифы вспомни - именно они формируют верхнюю строку P&L, из которой оплачиваются все и операционные, и инвестиционные расходы...
zРадио
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