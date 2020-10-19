Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:На днях общался с одним банком. Еще раз убедился, что мое понимание происходящего где-то недалеко от истины. В 2008м отгребали все. В этот кризис многие остаются в шоколаде + таких дешевых кредитов для бизнеса как сейчас не было еще никогда в истории Украины.
А чье понимание далеко? Я тебе еще весной сказал, что не банковский сектор станет эпицентром кризиса - не потому, что молния не бьет в одну точку повторно, а потому что генералы всегда готовятся к прошлой войне. После 2008-го и 2014-го уже все так перебдели с резервами и системами контролей, что было бы странно, если бы банки снова накрылись медным тазом. В дополнение, их еще и подкормили с помощью ОВГЗ. То, что промышленность валится и импорт занимает все больше сегментов, (типа) нестрашно, то так и надо. Поглядим, насколько стойкой будет эта конструкция даже не в долгосрочном, а среднесрочном периоде...
Да я не о банках, а о бизнесах, обслуживающихся в этих банках. Многие очень нормально себя чухают несмотря на сплошное ковидло.
airmax78 написав:Да я не о банках, а о бизнесах, обслуживающихся в этих банках. Многие очень нормально себя чухают несмотря на сплошное ковидло.
Максим, обманывать нехорошо! Суммарная прибыль предприятий снизилась на 10%, инвестиции в развитие - на 30%, а убытки - взлетели более, чем в 3 раза. И это только первое полугодие, где январь, февраль и половина марта были еще докризисными!
airmax78 написав:На днях общался с одним банком. Еще раз убедился, что мое понимание происходящего где-то недалеко от истины. В 2008м отгребали все. В этот кризис многие остаются в шоколаде + таких дешевых кредитов для бизнеса как сейчас не было еще никогда в истории Украины.
Дешёвые для бизнеса-это с какой ставкой? И на сколько вырос кредитный портфель этого банка и всей БС в целом с 01/01/2020?
airmax78 написав:Да я не о банках, а о бизнесах, обслуживающихся в этих банках. Многие очень нормально себя чухают несмотря на сплошное ковидло.
Максим, обманывать нехорошо! Суммарная прибыль предприятий снизилась на 10%, инвестиции в развитие - на 30%, а убытки - взлетели более, чем в 3 раза. И это только первое полугодие, где январь, февраль и половина марта были еще докризисными!
Суммарная прибыль снизилась на 10% - ну ты же понимаешь, что это вообще ни о чем. Вспомни 2008й - бизнеса пачками накрывались медным тазом. А тут еще и в развитие вкладывают всего на 30% меньше, чем если бы ничего не произошло. Зрадио, надо ж быть объективным.
барабашов написав:[ Не было такого. По три с лишним за метр на окраине Печёрского района кирпичный хрущ в 2008м уходил, и под ипотеку, а не на закопку лишних 10ти пачек и под аренду, это Шапо даже писал про свой дом, сосед у него вроде так продал наследство. Пять почти за метр на Лесном - это разве что коммерция какая и только под игровые автоматы в центре транспортного узла там в ипенях.
Ну конечно гон. Дружище забетонировался в 2к хрущ на севастопольской за 100 куе. Около 2х куе квадрат. 3 куе на лесном это влажные воспоминание тех кто не успел слиться.
ПС От 3х куе метр продавались новострои на г сталинграда, оазис