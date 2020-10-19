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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:21

  zРадио написав:
  airmax78 написав:На днях общался с одним банком. Еще раз убедился, что мое понимание происходящего где-то недалеко от истины. В 2008м отгребали все. В этот кризис многие остаются в шоколаде + таких дешевых кредитов для бизнеса как сейчас не было еще никогда в истории Украины.


А чье понимание далеко? Я тебе еще весной сказал, что не банковский сектор станет эпицентром кризиса - не потому, что молния не бьет в одну точку повторно, а потому что генералы всегда готовятся к прошлой войне. После 2008-го и 2014-го уже все так перебдели с резервами и системами контролей, что было бы странно, если бы банки снова накрылись медным тазом. В дополнение, их еще и подкормили с помощью ОВГЗ. То, что промышленность валится и импорт занимает все больше сегментов, (типа) нестрашно, то так и надо. Поглядим, насколько стойкой будет эта конструкция даже не в долгосрочном, а среднесрочном периоде...

Да я не о банках, а о бизнесах, обслуживающихся в этих банках. Многие очень нормально себя чухают несмотря на сплошное ковидло.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:27

  airmax78 написав:Да я не о банках, а о бизнесах, обслуживающихся в этих банках. Многие очень нормально себя чухают несмотря на сплошное ковидло.


Максим, обманывать нехорошо! Суммарная прибыль предприятий снизилась на 10%, инвестиции в развитие - на 30%, а убытки - взлетели более, чем в 3 раза. И это только первое полугодие, где январь, февраль и половина марта были еще докризисными!

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Валютный рынок в контексте ДС
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:На днях общался с одним банком. Еще раз убедился, что мое понимание происходящего где-то недалеко от истины. В 2008м отгребали все. В этот кризис многие остаются в шоколаде + таких дешевых кредитов для бизнеса как сейчас не было еще никогда в истории Украины.

Дешёвые для бизнеса-это с какой ставкой? И на сколько вырос кредитный портфель этого банка и всей БС в целом с 01/01/2020?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:30

zРадио
зачем вы мешаете мальчику надувать щеки?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:31

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Еще 3-5 лет "социальных" тарифов на тепло, газ, электроэнергию, воду и ходили бы в лес по дрова чтобы согреться и к Днепру, чтобы помыться.

а чё, повышенные тарифы пошли на модернизацию магистральных энергосетей и локальных теплосетей в городе?

Постоянно вижу, что то там улица перекрыта - меняют магистральную теплотрассу, то огорожено и меняют магистраль водопровода на толстые полиэтиленовые трубы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:34

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Да я не о банках, а о бизнесах, обслуживающихся в этих банках. Многие очень нормально себя чухают несмотря на сплошное ковидло.


Максим, обманывать нехорошо! Суммарная прибыль предприятий снизилась на 10%, инвестиции в развитие - на 30%, а убытки - взлетели более, чем в 3 раза. И это только первое полугодие, где январь, февраль и половина марта были еще докризисными!

Зображення

Валютный рынок в контексте ДС

Суммарная прибыль снизилась на 10% - ну ты же понимаешь, что это вообще ни о чем. Вспомни 2008й - бизнеса пачками накрывались медным тазом. А тут еще и в развитие вкладывают всего на 30% меньше, чем если бы ничего не произошло. Зрадио, надо ж быть объективным.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:35

  Yuri_T написав:zРадио
зачем вы мешаете мальчику надувать щеки?

Дружок, кепочку по-проще надень.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:36

  барабашов написав:[
Не было такого.
По три с лишним за метр на окраине Печёрского района кирпичный хрущ в 2008м уходил, и под ипотеку, а не на закопку лишних 10ти пачек и под аренду, это Шапо даже писал про свой дом, сосед у него вроде так продал наследство.
Пять почти за метр на Лесном - это разве что коммерция какая и только под игровые автоматы в центре транспортного узла там в ипенях.

Ну конечно гон. Дружище забетонировался в 2к хрущ на севастопольской за 100 куе. Около 2х куе квадрат. 3 куе на лесном это влажные воспоминание тех кто не успел слиться.

ПС
От 3х куе метр продавались новострои на г сталинграда, оазис
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:От 3х куе метр продавались новострои на г сталинграда, оазис
и однокомнатные хрущи
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:41

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:zРадио
зачем вы мешаете мальчику надувать щеки?

Дружок, кепочку по-проще надень.

как там твоя белая з/п, дядя, из 4дф?
научился кнопочки нажимать?
был трепло, так и остался трепло.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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