zРадио написав:

airmax78 написав: На днях общался с одним банком. Еще раз убедился, что мое понимание происходящего где-то недалеко от истины. В 2008м отгребали все. В этот кризис многие остаются в шоколаде + таких дешевых кредитов для бизнеса как сейчас не было еще никогда в истории Украины. На днях общался с одним банком. Еще раз убедился, что мое понимание происходящего где-то недалеко от истины. В 2008м отгребали все. В этот кризис многие остаются в шоколаде + таких дешевых кредитов для бизнеса как сейчас не было еще никогда в истории Украины.

А чье понимание далеко? Я тебе еще весной сказал, что не банковский сектор станет эпицентром кризиса - не потому, что молния не бьет в одну точку повторно, а потому что генералы всегда готовятся к прошлой войне. После 2008-го и 2014-го уже все так перебдели с резервами и системами контролей, что было бы странно, если бы банки снова накрылись медным тазом. В дополнение, их еще и подкормили с помощью ОВГЗ. То, что промышленность валится и импорт занимает все больше сегментов, (типа) нестрашно, то так и надо. Поглядим, насколько стойкой будет эта конструкция даже не в долгосрочном, а среднесрочном периоде...