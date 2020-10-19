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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:44

  airmax78 написав:Суммарная прибыль снизилась на 10% - ну ты же понимаешь, что это вообще ни о чем. Вспомни 2008й - бизнеса пачками накрывались медным тазом. А тут еще и в развитие вкладывают всего на 30% меньше, чем если бы ничего не произошло. Зрадио, надо ж быть объективным.


Ну вот и будь объективным - ты же прекрасно понимаешь природу показателей "суммарная прибыль" и "суммарный убыток". Суммарная прибыль - это преимущественно монополисты, государственные и олигархические. Суммарный убыток - независимый крупный бизнес и почти весь средний.

Так вот если год назад суммарная прибыль превышала суммарный убыток в 4 раза, то в этом году они уже сравнялись. Монополии продолжают стричь потребителей, возможно, чуть менее эффективно, чем раньше. А остальные терпят убытки, большинство из них отрицательны по кэшфлоу, следовательно, твое "никогда не было таких низких ставок кредитов" - это в лучшем случае на поддержание штанов.

Что касается снижения инвестиций - то ли еще будет. В крупном бизнесе решения с кондачка не принимаются, и программы оптимизации подоспели с разработкой и согласованием в лучшем случае в мае-июне. А статистика, повторюсь, только за 1-е полугодие...
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:45

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:На днях общался с одним банком. Еще раз убедился, что мое понимание происходящего где-то недалеко от истины. В 2008м отгребали все. В этот кризис многие остаются в шоколаде + таких дешевых кредитов для бизнеса как сейчас не было еще никогда в истории Украины.

Дешёвые для бизнеса-это с какой ставкой? И на сколько вырос кредитный портфель этого банка и всей БС в целом с 01/01/2020?

Дешевые - это со ставкой 5-7-9, или вообще 0 при рефинансе старых кредитов. И эта программа уже потянула вниз все остальные ставки, при чем как по кредитам, так и по депозитам.
По динамике портфеля - как минимум он не упал за 6 месяцев карантина и кризиса. В 2008-2009м банки вышкрябывали у клиентов все что могли до копейки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:46

  zРадио написав:.. Суммарная прибыль предприятий снизилась на 10%, инвестиции в развитие - на 30%, а убытки - взлетели более, чем в 3 раза
..

хрен его знает. У вас вечно такая статистика, если с ней зайдешь в магазин за табуреткой, продавщица предложит мыло и веревку в комплекте.
В моей отрасли, судя из оперативной информации от руководителей крупнейших бизнесов (по совместительству, крупнейшими налогоплательщиками некоторых западных областей) многие фабрики серьезно расширяют производственные площадки, затарились станками и экспортными контрактами.
Тем не менее, при сохранении текущих тенденций и реализации глобальных рисков, типа карантина, на следующий год вангуем стагнацию или небольшое проседание. Но у нас есть свой ответ чемберлену и мы планируем, как и последние годы, быть выше рынка. Сравнивая физический товарооборот, на вчерашний день идем как 82% от прошлого полного года.
Дешевыми заемными деньгами мы также успели воспользоваться.
На нас очень влияет строительный рынок, особенно Киева с областью, но пока мы не почувствовали кризиса, так, как это было в 2009 и 2015 годах. И конкуренты наши тоже не жаловались - то есть просто рынок вырос.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:47

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:На днях общался с одним банком. Еще раз убедился, что мое понимание происходящего где-то недалеко от истины. В 2008м отгребали все. В этот кризис многие остаются в шоколаде + таких дешевых кредитов для бизнеса как сейчас не было еще никогда в истории Украины.

Дешёвые для бизнеса-это с какой ставкой? И на сколько вырос кредитный портфель этого банка и всей БС в целом с 01/01/2020?

Дешевые - это со ставкой 5-7-9, или вообще 0 при рефинансе старых кредитов. И эта программа уже потянула вниз все остальные ставки, при чем как по кредитам, так и по депозитам.
По динамике портфеля - как минимум он не упал за 6 месяцев карантина и кризиса. В 2008-2009м банки вышкрябывали у клиентов все что могли до копейки.


Он упал, Максим. Снова ты лезешь, не владея вопросом. Корпоративный портфель банков снизился на 32 млрд. А льготных кредитов выдали аж на 11 млдр
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:47

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:zРадио
зачем вы мешаете мальчику надувать щеки?

Дружок, кепочку по-проще надень.

как там твоя белая з/п, дядя, из 4дф?
научился кнопочки нажимать?
был трепло, так и остался трепло.

Слушай, нет меня в этой базе. Стерла какая-то скотина. Пишу письмо в ДФС - где мои 12 лет стажа в украинской банковской системе?!
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