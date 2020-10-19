|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:44
airmax78 написав:
Суммарная прибыль снизилась на 10% - ну ты же понимаешь, что это вообще ни о чем. Вспомни 2008й - бизнеса пачками накрывались медным тазом. А тут еще и в развитие вкладывают всего на 30% меньше, чем если бы ничего не произошло. Зрадио, надо ж быть объективным.
Ну вот и будь объективным - ты же прекрасно понимаешь природу показателей "суммарная прибыль" и "суммарный убыток". Суммарная прибыль - это преимущественно монополисты, государственные и олигархические. Суммарный убыток - независимый крупный бизнес и почти весь средний.
Так вот если год назад суммарная прибыль превышала суммарный убыток в 4 раза, то в этом году они уже сравнялись. Монополии продолжают стричь потребителей, возможно, чуть менее эффективно, чем раньше. А остальные терпят убытки, большинство из них отрицательны по кэшфлоу, следовательно, твое "никогда не было таких низких ставок кредитов" - это в лучшем случае на поддержание штанов.
Что касается снижения инвестиций - то ли еще будет. В крупном бизнесе решения с кондачка не принимаются, и программы оптимизации подоспели с разработкой и согласованием в лучшем случае в мае-июне. А статистика, повторюсь, только за 1-е полугодие...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7885
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1441 раз.
- Подякували: 3254 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:45
Serg-ik написав: airmax78 написав:
На днях общался с одним банком. Еще раз убедился, что мое понимание происходящего где-то недалеко от истины. В 2008м отгребали все. В этот кризис многие остаются в шоколаде + таких дешевых кредитов для бизнеса как сейчас не было еще никогда в истории Украины.
Дешёвые для бизнеса-это с какой ставкой? И на сколько вырос кредитный портфель этого банка и всей БС в целом с 01/01/2020?
Дешевые - это со ставкой 5-7-9, или вообще 0 при рефинансе старых кредитов. И эта программа уже потянула вниз все остальные ставки, при чем как по кредитам, так и по депозитам.
По динамике портфеля - как минимум он не упал за 6 месяцев карантина и кризиса. В 2008-2009м банки вышкрябывали у клиентов все что могли до копейки.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36413
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4340 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:46
zРадио написав:
.. Суммарная прибыль предприятий снизилась на 10%, инвестиции в развитие - на 30%, а убытки - взлетели более, чем в 3 раза
..
хрен его знает. У вас вечно такая статистика, если с ней зайдешь в магазин за табуреткой, продавщица предложит мыло и веревку в комплекте.
В моей отрасли, судя из оперативной информации от руководителей крупнейших бизнесов (по совместительству, крупнейшими налогоплательщиками некоторых западных областей) многие фабрики серьезно расширяют производственные площадки, затарились станками и экспортными контрактами.
Тем не менее, при сохранении текущих тенденций и реализации глобальных рисков, типа карантина, на следующий год вангуем стагнацию или небольшое проседание. Но у нас есть свой ответ чемберлену и мы планируем, как и последние годы, быть выше рынка. Сравнивая физический товарооборот, на вчерашний день идем как 82% от прошлого полного года.
Дешевыми заемными деньгами мы также успели воспользоваться.
На нас очень влияет строительный рынок, особенно Киева с областью, но пока мы не почувствовали кризиса, так, как это было в 2009 и 2015 годах. И конкуренты наши тоже не жаловались - то есть просто рынок вырос.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4123
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 823 раз.
- Подякували: 1052 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:47
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
На днях общался с одним банком. Еще раз убедился, что мое понимание происходящего где-то недалеко от истины. В 2008м отгребали все. В этот кризис многие остаются в шоколаде + таких дешевых кредитов для бизнеса как сейчас не было еще никогда в истории Украины.
Дешёвые для бизнеса-это с какой ставкой? И на сколько вырос кредитный портфель этого банка и всей БС в целом с 01/01/2020?
Дешевые - это со ставкой 5-7-9, или вообще 0 при рефинансе старых кредитов. И эта программа уже потянула вниз все остальные ставки, при чем как по кредитам, так и по депозитам.
По динамике портфеля - как минимум он не упал за 6 месяцев карантина и кризиса. В 2008-2009м банки вышкрябывали у клиентов все что могли до копейки.
Он упал, Максим. Снова ты лезешь, не владея вопросом. Корпоративный портфель банков снизился на 32 млрд. А льготных кредитов выдали аж на 11 млдр
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7885
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1441 раз.
- Подякували: 3254 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:47
Yuri_T написав: airmax78 написав: Yuri_T написав:zРадио
зачем вы мешаете мальчику надувать щеки?
Дружок, кепочку по-проще надень.
как там твоя белая з/п, дядя, из 4дф?
научился кнопочки нажимать?
был трепло, так и остался трепло.
Слушай, нет меня в этой базе. Стерла какая-то скотина. Пишу письмо в ДФС - где мои 12 лет стажа в украинской банковской системе?!
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36413
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4340 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7
|19523
|
|
|19407
|3230683
|
Пон 19 жов, 2020 21:55
rjkz
|
|129
|229298
|
|