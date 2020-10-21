Додано: Чет 22 жов, 2020 16:46

zРадио написав: .. Суммарная прибыль предприятий снизилась на 10%, инвестиции в развитие - на 30%, а убытки - взлетели более, чем в 3 раза

.. .. Суммарная прибыль предприятий снизилась на 10%, инвестиции в развитие - на 30%, а убытки - взлетели более, чем в 3 раза..

хрен его знает. У вас вечно такая статистика, если с ней зайдешь в магазин за табуреткой, продавщица предложит мыло и веревку в комплекте.В моей отрасли, судя из оперативной информации от руководителей крупнейших бизнесов (по совместительству, крупнейшими налогоплательщиками некоторых западных областей) многие фабрики серьезно расширяют производственные площадки, затарились станками и экспортными контрактами.Тем не менее, при сохранении текущих тенденций и реализации глобальных рисков, типа карантина, на следующий год вангуем стагнацию или небольшое проседание. Но у нас есть свой ответ чемберлену и мы планируем, как и последние годы, быть выше рынка. Сравнивая физический товарооборот, на вчерашний день идем как 82% от прошлого полного года.Дешевыми заемными деньгами мы также успели воспользоваться.На нас очень влияет строительный рынок, особенно Киева с областью, но пока мы не почувствовали кризиса, так, как это было в 2009 и 2015 годах. И конкуренты наши тоже не жаловались - то есть просто рынок вырос.