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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 54625463546454655466>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:46

  zРадио написав:.. Суммарная прибыль предприятий снизилась на 10%, инвестиции в развитие - на 30%, а убытки - взлетели более, чем в 3 раза
..

хрен его знает. У вас вечно такая статистика, если с ней зайдешь в магазин за табуреткой, продавщица предложит мыло и веревку в комплекте.
В моей отрасли, судя из оперативной информации от руководителей крупнейших бизнесов (по совместительству, крупнейшими налогоплательщиками некоторых западных областей) многие фабрики серьезно расширяют производственные площадки, затарились станками и экспортными контрактами.
Тем не менее, при сохранении текущих тенденций и реализации глобальных рисков, типа карантина, на следующий год вангуем стагнацию или небольшое проседание. Но у нас есть свой ответ чемберлену и мы планируем, как и последние годы, быть выше рынка. Сравнивая физический товарооборот, на вчерашний день идем как 82% от прошлого полного года.
Дешевыми заемными деньгами мы также успели воспользоваться.
На нас очень влияет строительный рынок, особенно Киева с областью, но пока мы не почувствовали кризиса, так, как это было в 2009 и 2015 годах. И конкуренты наши тоже не жаловались - то есть просто рынок вырос.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:47

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:На днях общался с одним банком. Еще раз убедился, что мое понимание происходящего где-то недалеко от истины. В 2008м отгребали все. В этот кризис многие остаются в шоколаде + таких дешевых кредитов для бизнеса как сейчас не было еще никогда в истории Украины.

Дешёвые для бизнеса-это с какой ставкой? И на сколько вырос кредитный портфель этого банка и всей БС в целом с 01/01/2020?

Дешевые - это со ставкой 5-7-9, или вообще 0 при рефинансе старых кредитов. И эта программа уже потянула вниз все остальные ставки, при чем как по кредитам, так и по депозитам.
По динамике портфеля - как минимум он не упал за 6 месяцев карантина и кризиса. В 2008-2009м банки вышкрябывали у клиентов все что могли до копейки.


Он упал, Максим. Снова ты лезешь, не владея вопросом. Корпоративный портфель банков снизился на 32 млрд. А льготных кредитов выдали аж на 11 млдр
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:53

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Дешёвые для бизнеса-это с какой ставкой? И на сколько вырос кредитный портфель этого банка и всей БС в целом с 01/01/2020?

Дешевые - это со ставкой 5-7-9, или вообще 0 при рефинансе старых кредитов. И эта программа уже потянула вниз все остальные ставки, при чем как по кредитам, так и по депозитам.
По динамике портфеля - как минимум он не упал за 6 месяцев карантина и кризиса. В 2008-2009м банки вышкрябывали у клиентов все что могли до копейки.


Он упал, Максим. Снова ты лезешь, не владея вопросом. Корпоративный портфель банков снизился на 32 млрд. А льготных кредитов выдали аж на 11 млдр

Куда ж ты смотришь-то, владеющий вопросом? Портфель юриков на 1.01 419.5 ярдов, на 1.09 426.5 ярдов. О каком снижении идет речь?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:55

  airmax78 написав:..
Куда ж ты смотришь-то, владеющий вопросом? Портфель юриков на 1.01 419.5 ярдов, на 1.09 426.5 ярдов. О каком снижении идет речь?

Не надо так Максим, мы же как джентельмены, верим друг другу на слово
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:12

:P :cry: :lol:
  Frant написав:
  Kostia написав:Интересное фото с газеты, прикинул что если б кто-то купил в 2007 гостинку на лесном за 65000 и сдавал её за 150 уе то уже отбил бы почти 24000

За 13 років - 24 000 $))) Досягнення((((
Різниця 65000-24000=41000.
Зараз ця гостінка на Лісовому - коштує не більше 30 000 $.
Тобто персонаж за 13 років здачі в оренду (!!!) мав би збиток 11 000 $ в порівнянням, якби ці гроші просто тупо лежали у нього під грушею.

Так это самый худший сценарий, франт. Представь, если б он её купил в 2003? Я к тому что даже самая уг недвига в самый неудачный год покупки и то что-то принесла. О самом худшем вложении в банк, другие фин инструменты написать?
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:13

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Востаннє редагувалось Kostia в Чет 22 жов, 2020 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:14

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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:14

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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:15

  airmax78 написав:
  Kostia написав:Интересное фото с газеты, прикинул что если б кто-то купил в 2007 гостинку на лесном за 65000 и сдавал её за 150 уе то уже отбил бы почти 24000

Если бы просто деньги на депо в Эксим положил, то имел бы сейчас минимум 200куе.
Повторюсь, но это трагедия для страны, когда ничего не деланье приносит гораздо лучший результат, чем инвестирование.

А если б в один из десятков, которых уже нет?
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:18

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Куда ж ты смотришь-то, владеющий вопросом? Портфель юриков на 1.01 419.5 ярдов, на 1.09 426.5 ярдов. О каком снижении идет речь?

Не надо так Максим, мы же как джентельмены, верим друг другу на слово


Смешно вы так подмахнули человеку, не показавшему источник. И по сути написанного неправы - когда вы говорите о том, что одна компания работает против рыночного нисходящего тренда, я легко это принимаю, потому что знаю такие примеры из многих индустрий. Но когда вы говорите о том, что большинство компаний растет, я склонен считать, что вы неправильно понимаете рынок - возможно, фокусируетесь на своем узком сегменте, не оборачиваясь по сторонам.

Вот данные по промпроизводству, которое в глубокой ж...
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/130.pdf
viewtopic.php?f=4&t=3606&p=5082434#p5082434
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