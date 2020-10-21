Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:.. Суммарная прибыль предприятий снизилась на 10%, инвестиции в развитие - на 30%, а убытки - взлетели более, чем в 3 раза ..
хрен его знает. У вас вечно такая статистика, если с ней зайдешь в магазин за табуреткой, продавщица предложит мыло и веревку в комплекте. В моей отрасли, судя из оперативной информации от руководителей крупнейших бизнесов (по совместительству, крупнейшими налогоплательщиками некоторых западных областей) многие фабрики серьезно расширяют производственные площадки, затарились станками и экспортными контрактами. Тем не менее, при сохранении текущих тенденций и реализации глобальных рисков, типа карантина, на следующий год вангуем стагнацию или небольшое проседание. Но у нас есть свой ответ чемберлену и мы планируем, как и последние годы, быть выше рынка. Сравнивая физический товарооборот, на вчерашний день идем как 82% от прошлого полного года. Дешевыми заемными деньгами мы также успели воспользоваться. На нас очень влияет строительный рынок, особенно Киева с областью, но пока мы не почувствовали кризиса, так, как это было в 2009 и 2015 годах. И конкуренты наши тоже не жаловались - то есть просто рынок вырос.
airmax78 написав:На днях общался с одним банком. Еще раз убедился, что мое понимание происходящего где-то недалеко от истины. В 2008м отгребали все. В этот кризис многие остаются в шоколаде + таких дешевых кредитов для бизнеса как сейчас не было еще никогда в истории Украины.
Дешёвые для бизнеса-это с какой ставкой? И на сколько вырос кредитный портфель этого банка и всей БС в целом с 01/01/2020?
Дешевые - это со ставкой 5-7-9, или вообще 0 при рефинансе старых кредитов. И эта программа уже потянула вниз все остальные ставки, при чем как по кредитам, так и по депозитам. По динамике портфеля - как минимум он не упал за 6 месяцев карантина и кризиса. В 2008-2009м банки вышкрябывали у клиентов все что могли до копейки.
Он упал, Максим. Снова ты лезешь, не владея вопросом. Корпоративный портфель банков снизился на 32 млрд. А льготных кредитов выдали аж на 11 млдр
Serg-ik написав:Дешёвые для бизнеса-это с какой ставкой? И на сколько вырос кредитный портфель этого банка и всей БС в целом с 01/01/2020?
Дешевые - это со ставкой 5-7-9, или вообще 0 при рефинансе старых кредитов. И эта программа уже потянула вниз все остальные ставки, при чем как по кредитам, так и по депозитам. По динамике портфеля - как минимум он не упал за 6 месяцев карантина и кризиса. В 2008-2009м банки вышкрябывали у клиентов все что могли до копейки.
Он упал, Максим. Снова ты лезешь, не владея вопросом. Корпоративный портфель банков снизился на 32 млрд. А льготных кредитов выдали аж на 11 млдр
Куда ж ты смотришь-то, владеющий вопросом? Портфель юриков на 1.01 419.5 ярдов, на 1.09 426.5 ярдов. О каком снижении идет речь?
Kostia написав:Интересное фото с газеты, прикинул что если б кто-то купил в 2007 гостинку на лесном за 65000 и сдавал её за 150 уе то уже отбил бы почти 24000
За 13 років - 24 000 $))) Досягнення(((( Різниця 65000-24000=41000. Зараз ця гостінка на Лісовому - коштує не більше 30 000 $. Тобто персонаж за 13 років здачі в оренду (!!!) мав би збиток 11 000 $ в порівнянням, якби ці гроші просто тупо лежали у нього під грушею.
Так это самый худший сценарий, франт. Представь, если б он её купил в 2003? Я к тому что даже самая уг недвига в самый неудачный год покупки и то что-то принесла. О самом худшем вложении в банк, другие фин инструменты написать?
airmax78 написав:.. Куда ж ты смотришь-то, владеющий вопросом? Портфель юриков на 1.01 419.5 ярдов, на 1.09 426.5 ярдов. О каком снижении идет речь?
Не надо так Максим, мы же как джентельмены, верим друг другу на слово
Смешно вы так подмахнули человеку, не показавшему источник. И по сути написанного неправы - когда вы говорите о том, что одна компания работает против рыночного нисходящего тренда, я легко это принимаю, потому что знаю такие примеры из многих индустрий. Но когда вы говорите о том, что большинство компаний растет, я склонен считать, что вы неправильно понимаете рынок - возможно, фокусируетесь на своем узком сегменте, не оборачиваясь по сторонам.