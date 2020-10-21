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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5463546454655466>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:21

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Интересное фото с газеты, прикинул что если б кто-то купил в 2007 гостинку на лесном за 65000 и сдавал её за 150 уе то уже отбил бы почти 24000

Если бы просто деньги на депо в Эксим положил, то имел бы сейчас минимум 200куе.
Повторюсь, но это трагедия для страны, когда ничего не деланье приносит гораздо лучший результат, чем инвестирование.

А если б в другой банк, который лопнул?

Такие деньги нельзя в другой банк было отнести.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:21

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Интересное фото с газеты, прикинул что если б кто-то купил в 2007 гостинку на лесном за 65000 и сдавал её за 150 уе то уже отбил бы почти 24000

Если бы просто деньги на депо в Эксим положил, то имел бы сейчас минимум 200куе.
Повторюсь, но это трагедия для страны, когда ничего не деланье приносит гораздо лучший результат, чем инвестирование.

А если б в один из десятков, которых уже нет?

Головне тутай що було і на майбутне що важливе :?:

Діверсіфай, точки входу/виходу і .... думаюча голова, щоб це все реалізовувати.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:23

  zРадио написав:
  sequence написав: Не надо так Максим, мы же как джентельмены, верим друг другу на слово


Смешно вы так подмахнули человеку, не показавшему источник. И по сути написанного неправы - когда вы говорите о том, что одна компания работает против рыночного нисходящего тренда, я легко это принимаю, потому что знаю такие примеры из многих индустрий. Но когда вы говорите о том, что большинство компаний растет, я склонен считать, что вы неправильно понимаете рынок - возможно, фокусируетесь на своем узком сегменте, не оборачиваясь по сторонам.

Вот данные по промпроизводству, которое в глубокой ж...
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/130.pdf
Валютный рынок в контексте ДС

Источник у всех тут может быть один: https://bank.gov.ua/ua/statistic/superv ... ervision#4
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:23

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:
  Клаус написав:Никонов про: финлизинг под 7%, офисам-быть, аркадовцам - доплачивать и мн.др.
https://www.youtube.com/watch?v=jyWYR0ChqjU&t=25s


Пчела о меде

В этих 8 минутах
https://youtu.be/jyWYR0ChqjU?t=2748
много чего интересного.
Например о том, что 30-40% себестоимости-неофициальные затраты. Преувеличивает?

Врет как дышит,нет таких затрат.
Забавно как он будучи мастером рассчитал опалубку под купол метро - то, чем занимается ПТО,но никак не проектировшики которые якобы что-то прощелкали.Об этом знает любой строитель ,в т.ч. должен знать Гордон закончивший КИСИ. Что и как там считал было бы интересно сейчас взглянуть,но расхваливать Яблонского написавшего курс Теормеханики применительно к расчету железобетона,мягко говоря, странно.
Еще этот любимец Макса хочет угробить Ботсад в котором гуляет ,как и я, сейчас.
Ему там киосков с генделиками не хватает.
Про бедного друга Виталика которому не дают развернуться в Киеве отдельная тема равно как и молчит о связях Витальки с Микитасем и пр. нехорошими застройщиками
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:25

  zРадио написав:..
Смешно вы так подмахнули человеку, не показавшему источник.
так вы же тоже просто написали, без ссылочек - потому и пишу, что всем верю "на слово"
  zРадио написав: ..когда вы говорите о том, что большинство компаний растет, я склонен считать, что вы неправильно понимаете рынок
..

тут позволю не согласится. У меня оперативные данные абсолютно из первых рук администраций заводов, которые сроки производства нам переносят с "берите со стока" до "приходите в январе". Сегмент наш в разрезе страны мелкий, всего 1 ярд негривен в год, возможно на статистике отображается плохо.
ЗЫ Знакомый руководителем на Еврокаре работает, жалуется, что берут как не в себя, не успевают колеса прикручивать.
Востаннє редагувалось sequence в Чет 22 жов, 2020 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:25

:wink:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Если бы просто деньги на депо в Эксим положил, то имел бы сейчас минимум 200куе.
Повторюсь, но это трагедия для страны, когда ничего не деланье приносит гораздо лучший результат, чем инвестирование.

А если б в другой банк, который лопнул?

Такие деньги нельзя в другой банк было отнести.

К чему этот бред? Множество людей потеряли в банковской системе за то время, пока даже этот шлак приносит какие-то деньги владельцу
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:40

  sequence написав: ЗЫ Знакомый руководителем на Еврокаре работает, жалуется, что берут как не в себя, не успевают колеса прикручивать.



Падение автопроизводства по сравнению с прошлым годом достигло 62%
https://biz.liga.net/ekonomika/avto/nov ... -v-shtopor

За отчетный месяц на Еврокаре собрали 172 машины, что на 68% меньше, чем в июле 2019 года
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:41

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Смешно вы так подмахнули человеку, не показавшему источник.
так вы же тоже просто написали, без ссылочек - потому и пишу, что всем верю "на слово"
  zРадио написав: ..когда вы говорите о том, что большинство компаний растет, я склонен считать, что вы неправильно понимаете рынок
..

тут позволю не согласится. У меня оперативные данные абсолютно из первых рук администраций заводов, которые сроки производства нам переносят с "берите со стока" до "приходите в январе". Сегмент наш в разрезе страны мелкий, всего 1 ярд негривен в год, возможно на статистике отображается плохо.
ЗЫ Знакомый руководителем на Еврокаре работает, жалуется, что берут как не в себя, не успевают колеса прикручивать.

https://biz.liga.net/ekonomika/avto/nov ... -v-shtopor
Как и в прошлом году вся июльская статистика по легковым авто была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе Еврокар. За отчетный месяц на Еврокаре собрали 172 машины, что на 68% меньше, чем в июле 2019 года.

У них там на заводе 3 человека работают? И как Вам вообще верить после таких заявлений? Какие миллиарды долларов?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:46

  Kostia написав:К чему этот бред? Множество людей потеряли в банковской системе за то время, пока даже этот шлак приносит какие-то деньги владельцу

А кто-то потерял свою прелесть ДНР, или вообще умер. К чему это сравнение?
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:48

  BIGor написав:
  Kostia написав:К чему этот бред? Множество людей потеряли в банковской системе за то время, пока даже этот шлак приносит какие-то деньги владельцу

А кто-то потерял свою прелесть ДНР, или вообще умер. К чему это сравнение?

Тема про кржн, причём тут днр.
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