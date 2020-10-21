Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав: Не надо так Максим, мы же как джентельмены, верим друг другу на слово
Смешно вы так подмахнули человеку, не показавшему источник. И по сути написанного неправы - когда вы говорите о том, что одна компания работает против рыночного нисходящего тренда, я легко это принимаю, потому что знаю такие примеры из многих индустрий. Но когда вы говорите о том, что большинство компаний растет, я склонен считать, что вы неправильно понимаете рынок - возможно, фокусируетесь на своем узком сегменте, не оборачиваясь по сторонам.
Врет как дышит,нет таких затрат. Забавно как он будучи мастером рассчитал опалубку под купол метро - то, чем занимается ПТО,но никак не проектировшики которые якобы что-то прощелкали.Об этом знает любой строитель ,в т.ч. должен знать Гордон закончивший КИСИ. Что и как там считал было бы интересно сейчас взглянуть,но расхваливать Яблонского написавшего курс Теормеханики применительно к расчету железобетона,мягко говоря, странно. Еще этот любимец Макса хочет угробить Ботсад в котором гуляет ,как и я, сейчас. Ему там киосков с генделиками не хватает. Про бедного друга Виталика которому не дают развернуться в Киеве отдельная тема равно как и молчит о связях Витальки с Микитасем и пр. нехорошими застройщиками
zРадио написав:.. Смешно вы так подмахнули человеку, не показавшему источник.
так вы же тоже просто написали, без ссылочек - потому и пишу, что всем верю "на слово"
zРадио написав: ..когда вы говорите о том, что большинство компаний растет, я склонен считать, что вы неправильно понимаете рынок ..
тут позволю не согласится. У меня оперативные данные абсолютно из первых рук администраций заводов, которые сроки производства нам переносят с "берите со стока" до "приходите в январе". Сегмент наш в разрезе страны мелкий, всего 1 ярд негривен в год, возможно на статистике отображается плохо. ЗЫ Знакомый руководителем на Еврокаре работает, жалуется, что берут как не в себя, не успевают колеса прикручивать.
Востаннє редагувалось sequence в Чет 22 жов, 2020 17:27, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Если бы просто деньги на депо в Эксим положил, то имел бы сейчас минимум 200куе. Повторюсь, но это трагедия для страны, когда ничего не деланье приносит гораздо лучший результат, чем инвестирование.
А если б в другой банк, который лопнул?
Такие деньги нельзя в другой банк было отнести.
К чему этот бред? Множество людей потеряли в банковской системе за то время, пока даже этот шлак приносит какие-то деньги владельцу
zРадио написав:.. Смешно вы так подмахнули человеку, не показавшему источник.
так вы же тоже просто написали, без ссылочек - потому и пишу, что всем верю "на слово"
zРадио написав: ..когда вы говорите о том, что большинство компаний растет, я склонен считать, что вы неправильно понимаете рынок ..
тут позволю не согласится. У меня оперативные данные абсолютно из первых рук администраций заводов, которые сроки производства нам переносят с "берите со стока" до "приходите в январе". Сегмент наш в разрезе страны мелкий, всего 1 ярд негривен в год, возможно на статистике отображается плохо. ЗЫ Знакомый руководителем на Еврокаре работает, жалуется, что берут как не в себя, не успевают колеса прикручивать.
Как и в прошлом году вся июльская статистика по легковым авто была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе Еврокар. За отчетный месяц на Еврокаре собрали 172 машины, что на 68% меньше, чем в июле 2019 года.
У них там на заводе 3 человека работают? И как Вам вообще верить после таких заявлений? Какие миллиарды долларов?