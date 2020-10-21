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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:52
Kostia написав:
:wink:
airmax78 написав: Kostia написав:
А если б в другой банк, который лопнул?
Такие деньги нельзя в другой банк было отнести.
К чему этот бред? Множество людей потеряли в банковской системе за то время, пока даже этот шлак приносит какие-то деньги владельцу
Константин, бред, это отнести сумму, эквивалентную стоимости квартиры, потеря которой может помутить человеку разум, в банк с украинскими собственниками - физическими лицами. Вот это бред. А в Эксиме люди десятилетиями сбережения держат. Пока государство Украина существует - Эксим будет работать. Хотя, конечно, с точки зрения бизнеса - банк полное Г.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 17:55
BIGor написав: Kostia написав:
К чему этот бред? Множество людей потеряли в банковской системе за то время, пока даже этот шлак приносит какие-то деньги владельцу
А кто-то потерял свою прелесть ДНР, или вообще умер. К чему это сравнение?
Видимо, к тому, что киевский бетон - это тихая гавань и защитный актив. Этим байкам уже лет 15, из которых, правда, 12 длится нисходящий тренд ))
Предлагаю по такому случаю хороший и емкий слоган: "инвестируй в КРЖН - не дай себе потерять в другом месте"
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Додано: Чет 22 жов, 2020 18:10
zРадио написав:
Предлагаю по такому случаю хороший и емкий слоган: "инвестируй в КРЖН - не дай себе потерять в другом месте"
Как ни странно, да.
Может я жил в переломные годы, но с сознательного возраста, что я видел вокруг себя, все кто инвестировал не в недвижимость, потеряли все. От покупки частных домов или кооперативных квартир в конце СССР, как сделали мои родственники, сняв деньги с книжек, до бизнеса в 90-ых, или нахомяченных долларов в 2000, которые потом обесценились в Украине.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 18:23
Vlad442 написав: zРадио написав:
Предлагаю по такому случаю хороший и емкий слоган: "инвестируй в КРЖН - не дай себе потерять в другом месте"
Как ни странно, да.
Может я жил в переломные годы, но с сознательного возраста, что я видел вокруг себя, все кто инвестировал не в недвижимость, потеряли все. От покупки частных домов или кооперативных квартир в конце СССР, как сделали мои родственники, сняв деньги с книжек, до бизнеса в 90-ых, или нахомяченных долларов в 2000, которые потом обесценились в Украине.
Влад, возможно, шутка (в которой, как полагается, только доля шутки) не была понята. Тогда немного перефразирую - "теряй на КРЖН - не дай себе потерять в другом месте"
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