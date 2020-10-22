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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 22 жов, 2020 18:23
Vlad442 написав: zРадио написав:
Предлагаю по такому случаю хороший и емкий слоган: "инвестируй в КРЖН - не дай себе потерять в другом месте"
Как ни странно, да.
Может я жил в переломные годы, но с сознательного возраста, что я видел вокруг себя, все кто инвестировал не в недвижимость, потеряли все. От покупки частных домов или кооперативных квартир в конце СССР, как сделали мои родственники, сняв деньги с книжек, до бизнеса в 90-ых, или нахомяченных долларов в 2000, которые потом обесценились в Украине.
Влад, возможно, шутка (в которой, как полагается, только доля шутки) не была понята. Тогда немного перефразирую: "теряй на КРЖН - не дай себе потерять в другом месте"
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Додано: Чет 22 жов, 2020 19:07
Vlad442 написав: zРадио написав:
Предлагаю по такому случаю хороший и емкий слоган: "инвестируй в КРЖН - не дай себе потерять в другом месте"
Как ни странно, да.
Может я жил в переломные годы, но с сознательного возраста, что я видел вокруг себя, все кто инвестировал не в недвижимость, потеряли все. От покупки частных домов или кооперативных квартир в конце СССР, как сделали мои родственники, сняв деньги с книжек, до бизнеса в 90-ых, или нахомяченных долларов в 2000, которые потом обесценились в Украине.
Доллары обесценились в Украине? Это как?
С валютной ветки: за 1 доллар можно купить 1 кг. бананов. Хоть в 2000 году, хоть в 2020 году. Где обесценение?
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Додано: Чет 22 жов, 2020 19:26
BIGor написав: Vlad442 написав: zРадио написав:
Предлагаю по такому случаю хороший и емкий слоган: "инвестируй в КРЖН - не дай себе потерять в другом месте"
Как ни странно, да.
Может я жил в переломные годы, но с сознательного возраста, что я видел вокруг себя, все кто инвестировал не в недвижимость, потеряли все. От покупки частных домов или кооперативных квартир в конце СССР, как сделали мои родственники, сняв деньги с книжек, до бизнеса в 90-ых, или нахомяченных долларов в 2000, которые потом обесценились в Украине.
Доллары обесценились в Украине? Это как?
С валютной ветки: за 1 доллар можно купить 1 кг. бананов. Хоть в 2000 году, хоть в 2020 году. Где обесценение?
Імпортна чорна шоколадка 100 грн. теж біля $1000 ще з 90х
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Додано: Чет 22 жов, 2020 20:59
airmax78 написав: Kostia написав:
:wink:
airmax78 написав:
Такие деньги нельзя в другой банк было отнести.
К чему этот бред? Множество людей потеряли в банковской системе за то время, пока даже этот шлак приносит какие-то деньги владельцу
Константин, бред, это отнести сумму, эквивалентную стоимости квартиры, потеря которой может помутить человеку разум, в банк с украинскими собственниками - физическими лицами. Вот это бред. А в Эксиме люди десятилетиями сбережения держат. Пока государство Украина существует - Эксим будет работать. Хотя, конечно, с точки зрения бизнеса - банк полное Г.
То что написали не имеет отношения к действительности, в которой тысячи людей выкладывали большие деньги в банки, которых нет, или с этим вы тоже будете спорить?
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Додано: Чет 22 жов, 2020 21:07
Kostia написав:
:oops: [
То что написали не имеет отношения к действительности, в которой тысячи людей выкладывали большие деньги в банки, которых нет, или с этим вы тоже будете спорить?
Ну если из сегодня смотреть во вчера, то можно смело шпагой махать. Но с большой долей вероятности эта сумма была бы, но чуть чуть покусанная.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 21:29
hume написав: Kostia написав:
:oops: [
То что написали не имеет отношения к действительности, в которой тысячи людей выкладывали большие деньги в банки, которых нет, или с этим вы тоже будете спорить?
Ну если из сегодня смотреть во вчера, то можно смело шпагой махать. Но с большой долей вероятности эта сумма была бы, но чуть чуть покусанная.
Моя цель открыть глаза что в целом в Украине на недвижимости люди потеряли намного меньше чем в любом из других финансовых инструментов
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Додано: Чет 22 жов, 2020 21:49
Kostia написав: hume написав: Kostia написав:
:oops: [
То что написали не имеет отношения к действительности, в которой тысячи людей выкладывали большие деньги в банки, которых нет, или с этим вы тоже будете спорить?
Ну если из сегодня смотреть во вчера, то можно смело шпагой махать. Но с большой долей вероятности эта сумма была бы, но чуть чуть покусанная.
Моя цель открыть глаза что в целом в Украине на недвижимости люди потеряли намного меньше чем в любом из других финансовых инструментов
Нескромная такая заявочка... Смею предположить, что для этого необходимо иметь хотя бы базовый набор знаний обо всех доступных инвестиционных инструментах. А с учетом вашего перла выше по тексту о высокой рисковости суверенных долгов, на этот счет есть большие сомнения... В версию о риэлторе-хамелеоне я поверю скорее
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Додано: Чет 22 жов, 2020 21:58
zРадио написав:
Нескромная такая заявочка... Смею предположить, что для этого необходимо иметь хотя бы базовый набор знаний обо всех доступных инвестиционных инструментах. А с учетом вашего перла выше по тексту о высокой рисковости суверенных долгов, на этот счет есть большие сомнения... В версию о риэлторе-хамелеоне я поверю скорее
Свою позицию я аргументирую, а у тебя кроме обзывания риэлтором доводов нет, причём это клише ты используешь ко многим. Если у тебя проблемы с риэлторами, сходи к психологу. Причём я от души советую, не пытаясь тебя задеть, просто реально всем со стороны видно что у тебя какая-то обида на риэлтором, тебе надо с этим работать.
Востаннє редагувалось Kostia
в Чет 22 жов, 2020 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 22:01
Kostia написав: hume написав: Kostia написав:
:oops: [
То что написали не имеет отношения к действительности, в которой тысячи людей выкладывали большие деньги в банки, которых нет, или с этим вы тоже будете спорить?
Ну если из сегодня смотреть во вчера, то можно смело шпагой махать. Но с большой долей вероятности эта сумма была бы, но чуть чуть покусанная.
Моя цель открыть глаза что в целом в Украине на недвижимости люди потеряли намного меньше чем в любом из других финансовых инструментов
Здесь всё немного сложнее. Говорить о величине потерь или прибыли можно лишь зафиксировав результат. А если деньги на квартиру (инвестиционную) потрачены но она не продана, то о какой прибыли(потерях) может идти речь-виртуальных? Можно конечно сказать, что купил условный
Владимирский по 35000/метр а сейчас за него просят 55000. Но вот вопрос-реально ли продать сейчас это добро хотя бы по 50000? А если взять условный Берестейський, который был в 2014 на старте по 1200-1300 дол/метр и который до сих пор никак не домучают? А есть варианты и намного хуже, типа частного дома 500 квадратов или Троещинских башень. Всё очень индивидуально. Деньги просрать можно на любом инструменте.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 22:16
Kostia написав:
Свою позицию я аргументирую, а у тебя кроме обзывания риэлтором доводов нет, причём это клише ты используешь ко многим. Если у тебя проблемы с риэлторами, сходи к психологу. Причём я от души советую, не пытаясь тебя задеть, просто реально всем со стороны видно что у тебя какая-то обида на риэлтором, тебе надо с этим работать.
Не прячьтесь за прориэлторской риторикой. Именно отсутствие цифр, аргументов и причинно-следственных связей в ваших комментариях и наводит на мысль об упрощенном понимании вещей и плохом владении материалом, свойственным риэлторам, или завалящим сотрудникам строительных компаний. А так - никаких проблем вести содержательную дискуссию с оными. Welcome, если принимаете правила!
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