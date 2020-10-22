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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5463546454655466

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 22:19

  zРадио написав:
  Kostia написав:Свою позицию я аргументирую, а у тебя кроме обзывания риэлтором доводов нет, причём это клише ты используешь ко многим. Если у тебя проблемы с риэлторами, сходи к психологу. Причём я от души советую, не пытаясь тебя задеть, просто реально всем со стороны видно что у тебя какая-то обида на риэлтором, тебе надо с этим работать.


Не прячьтесь за прориэлторской риторикой. Именно отсутствие цифр, аргументов и причинно-следственных связей в ваших комментариях и наводит на мысль об упрощенном понимании вещей и плохом владении материалом, свойственным риэлторам, или завалящим сотрудникам строительных компаний. А так - никаких проблем вести аргументированную и качественную дискуссию с оными. Welcome, если принимаете правила!

Так ведите с ними дискуссию, только здесь их нет. Сами подумайте, что делать здесь риэлтору, ему деньги нужно зарабатывать.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Читаю эту ветку и улыбаюсь. 3-4 недели и люди будут умирать в своих квартирах, так как забирать в больницу их не будут. Ибо уже не забирают. А вы тут про дорожай. Ну ну :) тут как бы не помереть на ровном месте... очередь на мрт уже по 2 3 недели :)
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эй, посуточные ленлорды! Предложите на 2суток (с пятницы обеда до вск обеда выезда) однуху. Я прилетаю,барышня моя приедет.Обещаю попробовать не сломать кровать. Нужно честное предложение, тусить там никто не планирует.Все будет мегаакуратно, это обещаю.
За хорошее предложение на кровати оставлю 1l jameson. Или 2,если хата того стоит.
Мой номер О66О5О8914. (,Там есть телега и Вайбер)
Стас.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 22 жов, 2020 22:34, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 22:28

  prosecutor написав:Читаю эту ветку и улыбаюсь. 3-4 недели и люди будут умирать в своих квартирах, так как забирать в больницу их не будут. Ибо уже не забирают. А вы тут про дорожай. Ну ну :) тут как бы не помереть на ровном месте... очередь на мрт уже по 2 3 недели :)


Сейчас вам ответят, что это тоже говорит о востребованности жилья :mrgreen: Собственно, на полном серьезе остановку бизнеса они тоже перекручивали в дорожай бетона - мол, карантинится то нужно в хороших условиях, а значит спрос будет аццкий
zРадио
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