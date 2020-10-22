Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Свою позицию я аргументирую, а у тебя кроме обзывания риэлтором доводов нет, причём это клише ты используешь ко многим. Если у тебя проблемы с риэлторами, сходи к психологу. Причём я от души советую, не пытаясь тебя задеть, просто реально всем со стороны видно что у тебя какая-то обида на риэлтором, тебе надо с этим работать.
Не прячьтесь за прориэлторской риторикой. Именно отсутствие цифр, аргументов и причинно-следственных связей в ваших комментариях и наводит на мысль об упрощенном понимании вещей и плохом владении материалом, свойственным риэлторам, или завалящим сотрудникам строительных компаний. А так - никаких проблем вести аргументированную и качественную дискуссию с оными. Welcome, если принимаете правила!
Так ведите с ними дискуссию, только здесь их нет. Сами подумайте, что делать здесь риэлтору, ему деньги нужно зарабатывать.
Эй, посуточные ленлорды! Предложите на 2суток (с пятницы обеда до вск обеда выезда) однуху. Я прилетаю,барышня моя приедет.Обещаю попробовать не сломать кровать. Нужно честное предложение, тусить там никто не планирует.Все будет мегаакуратно, это обещаю. За хорошее предложение на кровати оставлю 1l jameson. Или 2,если хата того стоит. Мой номер О66О5О8914. (,Там есть телега и Вайбер) Стас.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 22 жов, 2020 22:34, всього редагувалось 3 разів.
prosecutor написав:Читаю эту ветку и улыбаюсь. 3-4 недели и люди будут умирать в своих квартирах, так как забирать в больницу их не будут. Ибо уже не забирают. А вы тут про дорожай. Ну ну тут как бы не помереть на ровном месте... очередь на мрт уже по 2 3 недели
Сейчас вам ответят, что это тоже говорит о востребованности жилья Собственно, на полном серьезе остановку бизнеса они тоже перекручивали в дорожай бетона - мол, карантинится то нужно в хороших условиях, а значит спрос будет аццкий
zРадио написав:Предлагаю по такому случаю хороший и емкий слоган: "инвестируй в КРЖН - не дай себе потерять в другом месте"
Как ни странно, да. Может я жил в переломные годы, но с сознательного возраста, что я видел вокруг себя, все кто инвестировал не в недвижимость, потеряли все. От покупки частных домов или кооперативных квартир в конце СССР, как сделали мои родственники, сняв деньги с книжек, до бизнеса в 90-ых, или нахомяченных долларов в 2000, которые потом обесценились в Украине.
Влад, возможно, шутка (в которой, как полагается, только доля шутки) не была понята. Тогда немного перефразирую: "теряй на КРЖН - не дай себе потерять в другом месте"
"как ни странно"(с), Влад прав. Вложившиеся в недвижимость остались хоть с чем-то. Нельзя сказать, что не потеряли. Но что-то осталось. Страна такая - "как не ложитесь - вас все равно выипут" (из еврейского анекдота) Подумать только, сколько поколений десятилетиями множат на ноль. Сумно, бл...
zРадио написав:Предлагаю по такому случаю хороший и емкий слоган: "инвестируй в КРЖН - не дай себе потерять в другом месте"
Как ни странно, да. Может я жил в переломные годы, но с сознательного возраста, что я видел вокруг себя, все кто инвестировал не в недвижимость, потеряли все. От покупки частных домов или кооперативных квартир в конце СССР, как сделали мои родственники, сняв деньги с книжек, до бизнеса в 90-ых, или нахомяченных долларов в 2000, которые потом обесценились в Украине.
Доллары обесценились в Украине? Это как? С валютной ветки: за 1 доллар можно купить 1 кг. бананов. Хоть в 2000 году, хоть в 2020 году. Где обесценение?
Официальная инфляция доллара примерно 2% в год. Это в США. Учитывая, что доллар - это мировая резервная валюта, то где-то инфляция может составлять больше. где-то меньше, но она есть.
rjkz написав:Официальная инфляция доллара примерно 2% в год. Это в США. Учитывая, что доллар - это мировая резервная валюта, то где-то инфляция может составлять больше. где-то меньше, но она есть.
Это все понятно, но и недвижка с годами не молодеет. Тут плевались даже на украинскую панель 2000-х, она уже морально устарела. Что говорить про разваливающиеся хрущи и остальное наследие совка? Да и сам город Киев постепенно деградирует, что не может потом сказаться на стоимость недвижки.
prosecutor написав:Читаю эту ветку и улыбаюсь. 3-4 недели и люди будут умирать в своих квартирах, так как забирать в больницу их не будут. Ибо уже не забирают. А вы тут про дорожай. Ну ну тут как бы не помереть на ровном месте... очередь на мрт уже по 2 3 недели
Сейчас вам ответят, что это тоже говорит о востребованности жилья Собственно, на полном серьезе остановку бизнеса они тоже перекручивали в дорожай бетона - мол, карантинится то нужно в хороших условиях, а значит спрос будет аццкий
Про дорожай бетона это явно выдумка. На ветке про дорожай пишут как про свершившийся факт. С удовольствием бы приобрел что-то по ценам 16-17 годов, но увы, поезд ушёл. Ждём краха бетона в связи с коронавирус ом
ПС Умирать в своей квартире (а в случае эира в квартире с дизайнерским ремонтом) явно лучше, чем под условным мостом.
prosecutor написав:Читаю эту ветку и улыбаюсь. 3-4 недели и люди будут умирать в своих квартирах, так как забирать в больницу их не будут. Ибо уже не забирают. А вы тут про дорожай. Ну ну тут как бы не помереть на ровном месте... очередь на мрт уже по 2 3 недели
Сейчас вам ответят, что это тоже говорит о востребованности жилья Собственно, на полном серьезе остановку бизнеса они тоже перекручивали в дорожай бетона - мол, карантинится то нужно в хороших условиях, а значит спрос будет аццкий
На МРТ нет очереди в 2 недели.
Но звучит хорошо. Апокалиптично. В некоторых местах записываться на удобное для себя время и день приходилось за неделю еще задолго до коронавируса.
На днях мне звонила приятельница Аня, у которой вот уже 6-й месяц кряду никак не продается «однушка» на 90 кв. м в некогда популярном и респектабельном ЖК прошлых лет.
Принимая во внимание и стагнацию рынка, и особенности года, Аня сознательно даже за свой приличный ремонт не просит больше $1,5 тыс. за кв. м при том, что покупался он за $1,2 тыс.
А вот соседи за голые стены просят всего на пару сотен меньше, чем вгоняют в фрустрацию мою знакомую.
«Они рехнулись?» — спрашивает у меня Аня, и мне нечего сказать, кроме как «да».
Потому что рынок вторичной недвижимости непредсказуем в желании владельцев убежать от реальности. Поговорим детальнее о том, что я вижу. Особенность 1. Владельцы не готовы идти на уступки и далеки от понимания формирования рыночной цены.
Брокеры, с которыми я общаюсь, сетуют на то, что практически 40% владельцев не меняли стоимость жилья за прошедшие 9 месяцев. «Стаж» их объявлений уже фактически превышает полгода, продажи так и нет, но нежелание идти на уступки побеждает.
Serg-ik написав:Когда возникнет просвет в голове продавца...
На днях мне звонила приятельница Аня, у которой вот уже 6-й месяц кряду никак не продается «однушка» на 90 кв. м в некогда популярном и респектабельном ЖК прошлых лет.
Принимая во внимание и стагнацию рынка, и особенности года, Аня сознательно даже за свой приличный ремонт не просит больше $1,5 тыс. за кв. м при том, что покупался он за $1,2 тыс.
А вот соседи за голые стены просят всего на пару сотен меньше, чем вгоняют в фрустрацию мою знакомую.
«Они рехнулись?» — спрашивает у меня Аня, и мне нечего сказать, кроме как «да».
Потому что рынок вторичной недвижимости непредсказуем в желании владельцев убежать от реальности. Поговорим детальнее о том, что я вижу. Особенность 1. Владельцы не готовы идти на уступки и далеки от понимания формирования рыночной цены.
Брокеры, с которыми я общаюсь, сетуют на то, что практически 40% владельцев не меняли стоимость жилья за прошедшие 9 месяцев. «Стаж» их объявлений уже фактически превышает полгода, продажи так и нет, но нежелание идти на уступки побеждает.