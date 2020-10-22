Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Когда возникнет просвет в голове продавца...
На днях мне звонила приятельница Аня, у которой вот уже 6-й месяц кряду никак не продается «однушка» на 90 кв. м в некогда популярном и респектабельном ЖК прошлых лет.
Принимая во внимание и стагнацию рынка, и особенности года, Аня сознательно даже за свой приличный ремонт не просит больше $1,5 тыс. за кв. м при том, что покупался он за $1,2 тыс.
А вот соседи за голые стены просят всего на пару сотен меньше, чем вгоняют в фрустрацию мою знакомую.
«Они рехнулись?» — спрашивает у меня Аня, и мне нечего сказать, кроме как «да».
Потому что рынок вторичной недвижимости непредсказуем в желании владельцев убежать от реальности. Поговорим детальнее о том, что я вижу. Особенность 1. Владельцы не готовы идти на уступки и далеки от понимания формирования рыночной цены.
Брокеры, с которыми я общаюсь, сетуют на то, что практически 40% владельцев не меняли стоимость жилья за прошедшие 9 месяцев. «Стаж» их объявлений уже фактически превышает полгода, продажи так и нет, но нежелание идти на уступки побеждает.
zРадио написав:Предлагаю по такому случаю хороший и емкий слоган: "инвестируй в КРЖН - не дай себе потерять в другом месте"
Как ни странно, да. Может я жил в переломные годы, но с сознательного возраста, что я видел вокруг себя, все кто инвестировал не в недвижимость, потеряли все. От покупки частных домов или кооперативных квартир в конце СССР, как сделали мои родственники, сняв деньги с книжек, до бизнеса в 90-ых, или нахомяченных долларов в 2000, которые потом обесценились в Украине.
Влад, возможно, шутка (в которой, как полагается, только доля шутки) не была понята. Тогда немного перефразирую: "теряй на КРЖН - не дай себе потерять в другом месте"
Я понял вашу идею, вы возможно не поняли мою. Инвестировать с прибылью или с нулевой доходностью невозможно. В среднем. Всегда будут истории успеха, как биткойном или с недвигой на участке 00-08, которые создают видимость, что есть пассивный доход, на самом деле мировая экономическая система этого не потерпит, иначе бы все принадлежало людям, вложившимся еще до нашей эры. Как кредит это возможность передать себе деньги в молодость с некоторой комиссией, так и инвестиции (недвижимость, депо, акции) это возможность передать себе деньги в старость тоже с некоторой комиссией. В среднем вы потеряете везде и во всем, если не будете заниматься активным бизнесом на своих деньгах. Недвижимость не самый плохой инструмент из всех. Мне нравится что она дает возможность заниматься полуактивным бизнесом, который не отнимает слишком много сил.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 23 жов, 2020 11:02, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Предлагаю по такому случаю хороший и емкий слоган: "инвестируй в КРЖН - не дай себе потерять в другом месте"
Как ни странно, да. Может я жил в переломные годы, но с сознательного возраста, что я видел вокруг себя, все кто инвестировал не в недвижимость, потеряли все. От покупки частных домов или кооперативных квартир в конце СССР, как сделали мои родственники, сняв деньги с книжек, до бизнеса в 90-ых, или нахомяченных долларов в 2000, которые потом обесценились в Украине.
Доллары обесценились в Украине? Это как? С валютной ветки: за 1 доллар можно купить 1 кг. бананов. Хоть в 2000 году, хоть в 2020 году. Где обесценение?
Бюджетник в 2000 получал 50 долларов, сейчас 400. Заначка в 30 тыс в 2000 это было 5 дешевых квартир в Киеве, сейчас 1. Может какие-то импортные позиции не подорожали в долларах, хотя инфляция доллара в мире тоже существует - новая Тойота Королла в 1995 в салоне стоила 10 тыс долларов, сколько стоит сейчас? Главное, что в Украине ценность 100 долларов двадцать лет назад и сейчас сильно отличается.